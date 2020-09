Congo-Brazzaville: Festival « In-Out Dance » - Les candidatures ouvertes pour la 8ème édition

Le festival « In-Out Dance » vient de lancer un appel à projets jusqu'au 30 septembre pour la diffusion d'œuvres chorégraphiques originales dans le cadre de sa 8e édition qui se déroulera du 30 Janvier au 12 février 2021 à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, avec une décentralisation dans les villes de Bama, Banfora, Houndé et Orodara.

In-Out Dance Festival est un évènement international de danse dans les espaces publics, qui investit notamment les rues, marchés, salles de spectacles mais également des lieux non conventionnels comme la prison civile et le camp militaire de Bobo-Dioulasso, pour y présenter des spectacles de danse contemporaine et traditionnelle, ainsi que des concerts. L'objectif de ce rendez-vous est de démocratiser la danse, de la rendre accessible à tous et de sensibiliser un large public à l'importance de cet art sous toutes ses formes.

Créé initialement à Bobo-Dioulasso par la Compagnie Tamadia en 2014, le festival In-out dance s'est ensuite étendu dans cinq villes du Burkina Faso et rassemble chaque année des milliers d'acteurs et de spectateurs. Pour prendre part à cette rencontre, les œuvres chorégraphiques recherchées doivent avoir été pensées spécifiquement pour l'espace public. Peuvent postuler des chorégraphes professionnels ou compagnies de danse professionnelles du monde entier. Il est donc possible de postuler avec plusieurs projets.

Cette année, les compagnies portées par des femmes sont vivement encouragées. Pour être éligible, plusieurs critères s'imposent aux artistes : présenter une œuvre d'au moins vingt minutes datant de moins de deux ans, répondre à une fiche technique et des besoins en scénographie très simples et faciles à mettre en œuvre, être adaptables aux différents types de lieux de représentation (espace public, à même le sol à l'extérieur, prison civile, camp militaire ou plateau de théâtre), etc.

Par ailleurs, les dossiers de candidature doivent notamment contenir : une lettre de candidature adressée au directeur artistique du festival In-out dance, une très courte présentation de la compagnie ou la biographie de l'auteur, un résumé de l'œuvre en une demi page maximum, deux ou trois photos de haute qualité de l'œuvre, un lien pour voir la totalité de l'œuvre en ligne par YouTube et bien d'autres plateformes, etc.

La sélection des œuvres s'effectuera courant le mois d'octobre prochain et les compagnies retenues seront contactées par mail au plus tard le 15 novembre. Les candidats sélectionnés seront pris en charge durant leur séjour pour le festival pour les transports locaux, hébergements et la restauration. L'octroi d'un cachet forfaitaire peut être envisagé selon les moyens financiers du festival et les conditions financières discutées directement avec chaque compagnie retenue.