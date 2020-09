Congo-Brazzaville: Fintech - Digipay : une start-up novatrice et ambitieuse

La société se veut une start-up révolutionnaire dont le but est de faciliter les transferts de fonds entre le Congo et l'extérieur, tant sur les comptes bancaires que sur les comptes mobiles. Pour ce lancement, elle présente d'ailleurs le premier produit qu'elle met sur le marché pour la clientèle congolaise. Il s'agit de « Digitansfer ».

Ce produit offre la possibilité de transférer, en temps réel, des fonds vers l'étranger, afin que le bénéficiaire puisse entrer en possession de la somme envoyée immédiatement. Sur ce principe, rien de bien nouveau, puisque plusieurs sociétés classiques de transferts de fonds ayant pignon sur rue offrent déjà ce service. L'innovation qu'entend apporter sur le marché Digipay avec son produit « Digitansfer », c'est autant la rapidité de la transaction que sa digitalisation totale. Plus besoin de se rendre dans une agence de transfert de fonds, remplir un formulaire et attendre une trentaine de minutes, voire une heure avant d'effectuer son opération.

La start-up mise sur des opérations qui s'orientent sur l'utilisation optimale des nouvelles technologies, à savoir internet et les tablettes pour éviter au client d'avoir un formulaire à remplir. Le principe est simple selon les explications que nous fournit le jeune directeur marketing de la structure, Archimède Gomez : « Quand vous arrivez dans notre agence pour faire une opération, vous n'avez besoin que de votre pièce d'identité et de quelques informations sur votre situation sociale ou professionnelle. Une fois que nous vous enregistrons sur notre base de données, tout le reste est géré par le client lui-même ».

Avec ce nouveau produit, renchérit le chef d'agence, Daniel Ngoma Menga, « nous venons apporter une solution rapide et efficace aux hommes d'affaires, aux étudiants à l'étranger, qui doivent souvent attendre plusieurs jours voire des semaines avant d'avoir leurs comptes ou ceux de leurs partenaires crédités dans les opérations classiques bancaires, avec toute la lenteur que cela comporte et les complications que cela génère. La solution « digitransfer » permet d'éliminer toutes ces difficultés. En plus de tous ces avantages, nous sommes 25% moins cher que la concurrence».

Le manque d'appui aux start-up

Lorsqu'on aborde avec le directeur général de la société, Juste Eckabard, des problématiques plus spécifiques comme la question du coût de la création d'une structure de ce genre, il préfère nous parler du triste constat qu'il fait sur le manque de soutien aux start-up qu'il constate dans l'écosystème économique du Congo. « L'Etat et les banques accompagnent très peu des structures comme les nôtres », regrette-t-il. « Pourtant vous voyez dans quel cadre nous vous accueillons, ce sont des charges fixes à honorer mensuellement. Nous contribuons à régler l'épineuse question de l'embauche des jeunes, puisque nous avons près d'une vingtaine de collaborateurs. Partout ailleurs dans le monde, les gouvernements apportent un soutien important aux start-up, parce que ce sont ces petites structures qui sont la base de l'économie mondiale actuelle. L'Etat doit créer un véritable cadre qui doit permettre d'apporter un appui financier important aux start-up», ajoute-t-il.

Promouvoir les talents congolais et grandir

Une chose dont est fière l'équipe dirigeante de Digipay, c'est d'avoir pu monter depuis 2018 une société qui a su croire et compter sur le talent des jeunes cadres nationaux. Car Digipay qui est une société qui s'appuie énormément sur l'utilisation des nouvelles technologies, compte sur le savoir-faire des spécialistes locaux et de jeunes brillants qui excellent dans le domaine de l'informatique pour gérer toute sa partie ingénierie. La jeune structure couvre pour ses opérations, l'Afrique, l'Europe et l'Asie pour l'instant. Pour l'Afrique et l'Asie, les opérations se font par le biais d'opérations vers les comptes bancaires ou sur les comptes mobiles. Et pour l'Europe, sur les comptes bancaires uniquement.

La jeune start-up entend déjà se déployer dans la sous-région et conquérir de nouveaux marchés comme en atteste la présence au lancement des opérations de Brazzaville de la jeune directrice de projet RDC, Thérèse Losembe, qui a fait la traversée de Kinshasa, pour montrer l'ambition de cette nouvelle structure de se développer rapidement.