Congo-Brazzaville: Musique - Lokua Kanza réunit de grands noms de la scène africaine pour son prochain album

L'artiste concocte depuis 2010 son nouvel album, qui sera disponible au cours de cette année.

On y retrouvera des invités de marque tels que les chanteuses Pamela Baketana et Charlotte Dipanda, le bassiste et chanteur camerounais Richard Bona, le musicien sénégalais Wasis Diop, le batteur et percussionniste de jazz Pako Séry, le chanteur malien Sidiki Diabaté pour ne citer que ceux là.

Lokua Kanza parlera pour une unième fois de l'humain et de l'amour dans ce nouvel œuvre. Avec le single « Déploie tes ailes», un message d'espoir y est délivré « C'est le moment de dire que nous traversons des moments difficiles. Mais, cela n'empêchera pas à ce qu'on puisse croire en ce que nous sommes, à ce que nous avons envie de faire demain», a t-il déclaré.

Pour jalonner le sentier de cet ouvrage magistral qui n'a pas encore de titre à ce jour, Lokua relevera de la saveur de l'attente dans la bouche des mélomanes au mois de septembre avec un nouveau single, l'un des morceaux du projet qui est au niveau du mixage.

En octobre 2017, Lokua avait signé son retour avec un autre album, Bondeko, du trio Toto Bona Lokua dont il fait partie avec Bona et le chanteur français Gérald Toto. Depuis 2016, Lokua Kanza est l'un des coaches de The Voice Afrique Francophone.

Multi-instrumentiste, compositeur et producteur, Lokua Kanza a à son actif plusieurs collaborations. Il a été l'arrangeur de l'album, Emotion, du chanteur congolais Papa Wemba, paru en 1995. Lokua a également collaboré avec Ray Lema sur Bwana Zoulou Gang (1988).

En 1991, il joue avec Manu Dibango, un an plus tard, il fait la première partie de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo à l'Olympia. En 1993, il sort chez Universal un album éponyme, Lokua Kanza. « Mutoto », le titre phare de l'opus, est repris dans les principaux chants africains de l'époque.

Deux ans plus tard, il revient avec, Wapi Yo, paru chez BMG. On y retrouve le tube « Shadow Dancer ».

En 1999, il participe sur plusieurs projets. Avec le collectif franco-congolais Bisso Na Bisso il compose le morceau « Liberté », extrait de l'album Racines.

Il intervient également sur plusieurs titres, dont « I've Got a Song in My Heart » et « Tu es O So » de l'album Mi Ma Bô, de la chanteuse portugaise d'origine capverdienne Sara Tavares.

En 2005, Lokua Kanza publie un 5e album, « Plus Vivant », qui est aussi le titre phare, interprété avec le chanteur canadien d'origine rwandaise Corneille.

Lokua Kanza est un artiste à part, qui chante un monde de douceur, avec des mélodies sobres et apaisantes. Ces chansons respirent la spiritualité, le calme, la tendresse.