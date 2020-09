Cote d'Ivoire: Cédric Kipré - L'Ivoirien rejoint West Bromwich

West Bromwich a officialisé l'arrivée du défenseur Ivoirien Cédric Kipré ce vendredi matin en provenance de Wigan.

Il y a des parcours fléchés. Et puis, il y a celui de Cédric Kipré. Formé au PSG, ce défenseur, parti tôt en Angleterre (18 ans, à Leicester), est en train de réussir son pari : évoluer dans un club de Premier League. À Wigan depuis 2018, l'Ivoirien (23 ans, 74 matches de Championship) vient de s'engager avec West Bromwich. Le défenseur a signé jusqu'en juin 2024. Le montant du transfert est estimé à un peu plus d'1 million d'euros.

Kipré announced. ☑️

We're delighted to welcome defender Cedric Kipré to The Hawthorns on a four-year contract ✍️ pic.twitter.com/BLIPR6HwiE

