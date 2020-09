Togo: L'Assemblée marque son adhésion

Dans un futur proche, toute personne physique de nationalité togolaise ou non résidente au Togo se verra attribuer un numéro d'identification unique (NIU). Ce jeudi 3 septembre 2020 à l'Assemblée nationale, les députés ont étudié et adopté un projet de loi relatif à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo.

L'étude et l'adoption de la nouvelle loi ont été faites au cours de la 2e séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année 2020, tenue au siège de l'assemblée nationale en présence du ministre des Postes, de l'Economie Numérique et des Innovations Technologiques, Cina Lawson et celui des Droits de l'Homme et des Relations avec les Institutions de la République, Christian Trimua.

Dénommé "e-ID Togo", le projet « permettra à notre pays de mettre en place une base de données centrale, sécurisée et fiable qui servira de référence pour la vérification de l'identité des bénéficiaires de services publics, privés ou sociaux », a indiqué la ministre en charge des Postes, de l'économie numérique Cina Lawson avant de préciser que l'objectif de ce projet de loi est de « combler le vide juridique constaté aux plans normatif et institutionnel dans le domaine de l'identification biométrique des personnes physiques. » tout en créant « un environnement juridique et institutionnel offrant un système efficace d'identification des personnes physiques et contraint l'administration à utiliser le NIU pour l'identification de ses usagers ».

Rappelons que pour exécuter ce projet, il sera créée une Agence nationale d'identification (ANID) opérationnelle dès 2021 et sera placée sous l'autorité de la Présidence de la République, avec l'assistance technique du ministère chargé de l'économie numérique et celui de la sécurité avec la participation de la Banque Mondiale avec 43 milliards de FCFA.