Algérie: Béjaïa/Tizi-Ouzou - Appels à des projets de théâtre pour adultes et enfants

Alger — Les Théâtres régionaux de Béjaïa et Tizou-Ouzou ont lancé, via leurs pages Facebook, des appels à l'adresse des professionnels du 4e art pour le dépôt de textes et projets de théâtre en langues amazighe et arabe dialectal, destinés aux adultes et aux enfants.

Le Théâtre Abdelmalek -Bouguermouh de Béjaia s'ouvre aux artistes, créateurs, auteurs, dramaturges et porteurs de projets, appelés à déposer, avant le 30 septembre prochain, leurs textes et projets (en Tamazight et Arabe dialectal) au niveau de cet établissement ou par courriel à : sofiane06.bejaia@yahoo.fr.

En plus de copies du texte et du résumé de la pièce, les postulants doivent joindre à leur dossier une fiche technique du projet, accompagné d'un CV de l'auteur et du porteur de projet.

Pour sa part, le Théâtre Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou a fixé au 20 septembre la date limite pour le dépôt des textes et projets de théâtre pour adultes et enfants, au niveau de l'établissement ou par voie électronique à: theatretiziouzou@yahoo.fr

Les postulants doivent fournir des copies du texte original, un CV de l'auteur, une déclaration de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA) ainsi qu'une estimation financière du projet.