Gabon: UJPDG/G25 - Une rencontre pour un partenariat...

Andrew Gwodog, en sa qualité de Président d'honneur de l'Association G25 a répondu favorablement à l'invitation du Secrétaire Général Adjoint chargé de L'Union des Jeunes du Parti Démocratique Gabonais(UJPDG), Axel Jesson Denis Ayenouet. Une rencontre qui a permis, aux deux structures, une politique et l'autre associative, de signer un partenariat gagnant-gagnant. C'était le 26 août dernier à Libreville au siège de l'UJPDG.

La pandémie du corona virus est toujours d'actualité et continue d'endeuiller le monde et a considérablement changé les habitudes humaines. Les rencontres se tiennent en respectant les mesures barrières et imposent une distanciation sociale avec le port d'un masque. C'est le cas d'Axel Jesson Denis Ayenouet et Andrew Gwodog, respectivement Secrétaire Général Adjoint chargé de l'UJPDG et Président d'honneur de l'Association G25.

L'association G25, aux dires de son Président d'honneur, se porte très bien. Elle est entrain de préparer son assemblée générale au cours de laquelle sera probablement élu son nouveau président et l'ensemble de cet organe dirigeant, poursuivra-t-il. « Notre association est une association nationale, reconnue par le ministère de l'Intérieur. Elle se fixe pour objectif entre autres accompagner tous les acteurs sociaux dans des secteurs tels que l'éducation, la santé, la culture, l'agriculture mais avec une touche particulière afin de venir en aide aux populations et aux couches les plus faibles de notre pays, particulièrement constituées de femmes qui vivent seules, les veuves, les orphelins, des personnes âgées, vivant avec un handicap ».

G25 est une association qui œuvre sur le terrain depuis 2013. Il arrive que cette association soit sollicitée pour pouvoir accompagner le parti au pouvoir et prendre en compte la dynamique nouvelle au sein de cette formation politique en ce qui concerne les 2 R : Régénération et Revitalisation. « C'est au regard de cette dynamique que nous avons été invités par le Secrétaire général adjoint 6, le camarade, Axel Ayenouet afin de présenter les activités de l'association et voir dans quelle mesure pouvoir asseoir de façon formelle, un partenariat entre notre association et ce parti politique ». Et de préciser que les sympathisants de G25 se considèrent comme des acteurs sociaux qui travaillent sur le terrain auprès des couches les plus faibles de la population afin d'apporter leur modeste contribution.

L'association G25 œuvre pour la solidarité, le bien-être, la paix, l'entraide et bien d'autres vertus pour des Gabonaises et Gabonais. Pour Andrew Gwodog, il faut faire le Bien pour l'Amour du Bien. « Notre association et les actions sur le terrain ont un caractère impersonnel qui ne prend pas en compte la coloration politiques de celui qui en bénéficie ».

Notre association est ouverte à toutes les couches sociales. Elle est libre d'adhésion à toute personne ayant la majorité au Gabon, donc 16 ans. A G25 vous trouvé des opposants, des Pdgistes, des sympathisants, des gens de tout âge. Elle est ouverte à tous ceux qui souhaitent y adhérer. C'est une association légalement constituée.