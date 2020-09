Sénégal: Vol à la Direction générale de la SONATEL - Les accusés risquent 10 ans pour six postes téléviseurs

À cause de six postes téléviseurs volés, Kh. A. Ndiaye et M. Nd. Ndao sont en prison depuis décembre 2016. Ils risquent d'y rester jusqu'en 2026, si la chambre criminelle de Dakar suit le réquisitoire du parquet.

Courant 2016, les responsables de Sonatel avaient constaté que du matériel stocké dans leur entrepôt situé au sous-sol de la Direction générale, sise à la Cité Keur Gorgui, avait disparu. Ils n'avaient aucune idée de l'identité des voleurs.

Mais à une nuit du mois de décembre, la dame F. Sané a surpris un homme quittant les lieux furtivement. N'ayant pas retrouvé l'intrus après une fouille des lieux, les images de la caméra de surveillance ont été visionnées.

Ainsi, l'agent intérimaire Kh. A. Ndiaye et M. Nd. Ndao, un chauffeur de Sonatel licencié pour vol de carburant, ont été identifiés. Si les deux avaient reconnu les faits en alléguant avoir subtilisé six téléviseurs et non sept, à la barre de la chambre criminelle de Dakar, hier, seul M. Nd. Ndao a reconnu les faits.

Toutefois, c'est pour faire porter le chapeau à son co-accusé qui l'avait sollicité pour transporter le butin. « J'y suis allé parce que Kh. A. Ndiaye m'a appelé pour m'offrir des nattes, bouilloires et bassines.

Fabienne nous a trouvés sur place, j'ai paniqué et je suis parti », a déclaré le sieur Ndao. Kh. A. Ndiaye a juré n'avoir pas soustrait le plus petit objet et ignorait même l'existence des téléviseurs.

Mais l'accusé est confondu par le présumé receleur qui a déclaré, à l'enquête, qu'il lui avait vendu les téléviseurs volés. Il lui faisait croire que les appareils étaient importés par son frère émigrés.

L'avocat de Sonatel a déploré la mauvaise foi des accusés qui se sont rejetés la balle alors qu'ils ont agi de concert. Il a réclamé 2 millions de FCfa au titre de dommages et intérêts.

Le parquet a requis 10 ans de réclusion criminelle contre les accusés qui comparaissaient pour association de malfaiteurs, vol en réunion au préjudice de l'employeur commis la nuit avec usage de moyen de locomotion.

La défense estime que leurs clients ne peuvent pas être poursuivis pour vol au préjudice de l'employeur car ils ne sont pas des agents de Sonatel. Mieux, ils pensent qu'il s'agit d'une tentative de vol. L'affaire est mise en délibéré pour le 15 septembre.