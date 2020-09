Algérie: Zones d'hombre - Des efforts intensifs pour la prise en charge des préoccupations des habitants

Tebessa — Le conseiller, chargé de mission auprès de la Présidence de la République pour le suivi des zones d'ombre, Ibrahim Mourad, a affirmé vendredi qu' "en coordination avec les autorités locales et les hautes instances du pays, il sera procédé à la prise en charge des préoccupations des habitants des zones d'ombre de la wilaya de Tébessa".

"Des efforts intensifs sont déployés par les autorités locales de la wilaya et celles supérieures du pays pour trouver des solutions radicales et répondre aux préoccupations des habitants de ces zones conformément aux directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune", a précisé le même responsable lors de sa visite des régions de "El Kessir" et "Ain Khiyar" dans la localité de Tazbent, commune Bir Mokkedem.

M. Ibrahim Mourad qui a eu à inspecter au deuxième jour de sa visite consacrée aux zones d'ombre de Tébessa, des localités relevant des communes de Boulhaf El Dyr, Bir al-Dhab, Bir Mokkadem, Chréa et El Olga, s'est longuement entretenu avec les habitants de ces régions et dont les préoccupations majeurs étaient relatives à l'accès à l'habitat et l'électricité ruraux, à l'eau potable, la disponibilité des établissements scolaires, ainsi que la réalisation dans ces zones de réseaux d'assainissement et de projets de désenclavement.

Le conseiller, chargé de mission auprès de la Présidence de la République pour le suivi des zones d'ombre, qui était accompagné des responsables locaux, les attachés du cabinet du wali, les présidents des assemblées élues et les chefs de daïras, s'est engagé à remettre à la présidence de la République, un rapport détaillé sur la situation dans ces localités et les aspirations de citoyens.

A l'occasion M. Mourad a rappelé que "la politique de l'Etat vise à réhabiliter plus de 15 000 zones d'ombre recensées à l'échelle nationale et à œuvrer à assurer aux habitants de ces zones les conditions d'une vie décente, à travers la concrétisation de projets vitaux devant les encourager à se fixer dans leurs régions d'origine".

Selon les données des autorités locales, la wilaya de Tébessa qui recense 452 zones d'ombre réparties sur l'ensemble de ses 28 communes a inscrit 1 359 opérations d'aménagement au profit de ces régions dans les secteurs des ressources en eau, de l'énergie, des travaux publics et de l'éducation notamment.

La même source relève que 150 projets ont été parachevés alors que le reste du programme oscille entre la phase de la finalisation des procédures administratives et celle de l'octroi des marchés et le lancement des chantiers.