Afrique: Macky Sall à l'honneur à l'occasion du 36e gala de l'Africa-America Institute

Dakar — Le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, et son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, seront à l'honneur le 22 septembre, à l'occasion du 36e gala annuel des prix de l'Africa-America Institute (AAI'S 36th Annual Awards Gala) prévu à New York, a appris l'APS des organisateurs de cette rencontre.

Les deux chefs d'Etat seront distingués en même temps que 4 autres personnalités, à l'occasion de cette cérémonie qui met en exergue depuis 1984 "les succès" de l'Afrique et des Afro-descendants à travers le monde, explique AAI sur son site.

En raison de la pandémie du nouveau coronavirus, l'évènement dont les thème est "Les voix du futur", se déroulera en visio-conférence et sera diffusé sur les supports digitaux, selon les organisateurs.

Macky Sall recevra "le Prix de l'excellence" tandis que Mahamadou Issoufou se verra remettre "le Prix du leadership présidentiel".

L'Africa-America Institute (AAI) présente ce gala annuel comme sa "plus importante collecte de fonds" lui permettant de "poursuivre (sa) mission de promotion d'un engagement éclairé entre l'Afrique et l'Amérique par l'éducation, la formation et le dialogue ".

L'AAI est une organisation internationale de l'éducation fondée en 1953 et dont le but est faire progresser le développement du continent à travers l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, l'organisation d'activités et la promotion d'un plus grand engagement entre l'Afrique et les Etats-Unis.

L'AAI lève des fonds pour offrir des bourses d'études.