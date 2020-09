Afrique: Le Président angolais soutient le "Plan Marshall" pour l'Afrique

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a soutenu, vendredi, une industrialisation du continent africain basée sur une nouvelle perspective d'accélération, ancrée dans le "Plan Marshall de l'Allemagne avec l'Afrique".

Le Chef de l'Etat angolais a assumé cette position lorsqu'il a participé, par vidéoconférence, à la troisième édition du Sommet mondial de la fabrication et de l'industrialisation.

Lors de l'événement organisé par l'Agence des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le Président João Lourenço a souligné que le développement économique, industriel et technologique de l'Afrique dépendrait d'un investissement sérieux dans la formation massive de personnel qualifié dans les divers domaines du savoir.

Selon le Président angolais, l'investissement dans la formation doit s'accompagner de la création de politiques qui motivent la permanence de ces cadres dans leurs pays.

«l'Afrique est l'un des continents possédant les plus grandes réserves de ressources naturelles du monde telles que l'eau des rivières et des lacs, des terres arables, des forêts et des ressources minérales abondantes, parmi lesquelles certaines sont rares et stratégiques, mais qui, malgré cela et paradoxalement, c'est le continent le moins développé d'un point de vue économique, industriel et technologique », a souligné l'homme d'État.

João Lourenço a estimé que «la colonisation à laquelle le continent était soumis depuis des siècles et les relations actuelles entre l'Afrique et le monde industrialisé ont contribué négativement à l'actuelle situation, au commerce injuste des matières premières que les pays africains produisent et des biens de consommation manufacturés par les pays plus développés ».

Le Président de la République a défendu qu'il était nécessaire non seulement de créer des «emplois» en Afrique, mais aussi d'investir dans des infrastructures telles que les routes, les ports, les chemins de fer, dans la production et la distribution d'eau et l'électricité, ainsi que dans les télécommunications et les technologies de l'information ».

A la question «La crise actuelle offre l'occasion de repenser le développement de l'Afrique ?», João Lourenço a répondu par l'affirmative. "Oui. Souvent on dit que les difficultés aiguisent l'ingéniosité car quand il nous semble qu'il n'y a pas de solutions, c'est là que la créativité naît et nous conduit à faire ce qu'il faut », a-t-il dit.

Dans le cas spécifique de l'Angola, a-t-il déclaré, «nous pensons qu'il est important de créer un environnement des affaires propice à l'investissement privé, ce que nous faisons depuis 2018 avec la mise à jour de la législation pour protéger la propriété privée et les investissements étrangers, la facilitation ou l'exemption des visas pour les investisseurs et les touristes, ainsi que la lutte acharnée contre la corruption et l'impunité, dont les effets bénéfiques sur l'économie et la société se font déjà sentir ».

Il a souligné que le pays améliore et élargit le réseau de routes nationales de toutes catégories, continue d'investir dans l'augmentation de l'approvisionnement en eau et en énergie des industries et des populations et achèvera bientôt le montage de la centrale hydroélectrique de Laúca, qui produira 2 070 MW d'énergie à distribuer dans le centre, le sud et l'est de l'Angola.

Privatisations

Le Chef de l'Etat a rappelé que le processus de privatisation d'un nombre considérable d'actifs de l'Etat était en cours dans pratiquement toutes les branches de l'économie nationale, dans l'agriculture, l'industrie, le pétrole, les transports et la banque, entre autres.

Il a également souligné l'appel d'offres pour la concession de la gestion du port de Luanda, qui est actuellement en cours, qui sera suivi d'un processus identique pour la concession du port de Lobito et du chemin de fer de Benguela, qui relie l'Angola aux régions minières du Katanga, en République démocratique du Congo (RDC) et du cuivre en République de Zambie.

«L'Angola étant un pays riche en ressources minérales, pour assurer une plus grande transparence dans la concession et l'exploration de celles-ci, enfin, l'exécutif angolais a entamé le processus d'adhésion à l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ce qui peut donner une plus grande garantie d'investissement privé étranger dans ce secteur important de notre économie », a-t-il souligné.

Quant à l'initiative des autorités allemandes, le Président João Lourenço a considéré le «Plan Marshall pour l'Afrique comme une forme de coopération efficace afin que le continent africain puisse avancer fermement et rapidement dans le processus de son industrialisation. Il peut contribuer à la création des conditions nécessaires sur notre continent pour attirer les investissements privés, conduire à la croissance économique et à la création d'emplois ».

De l'avis du Chef de l'Etat angolais, «ce plan devrait être axé sur la diversification économique, sur la mise en place de mécanismes de production en réseau, avec une attention toute particulière sur l'agriculture et les micro, petites et moyennes entreprises».

L'Europe peut aider dans ce domaine, a poursuivi le Président de la République d'Angola, en facilitant l'accès des produits africains au marché de l'Union européenne et en réduisant ou en supprimant les barrières douanières.

Selon João Lourenço, l'aide européenne peut également se concentrer sur le développement et la modernisation des infrastructures de base telles que l'énergie, l'eau, la communication, les télécommunications, ainsi que sur le renforcement des capacités de nos institutions.

«Comme en 1948, à l'époque du président Harry Truman, trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général George Marshall, alors secrétaire d'État américain, considérait l'aide américaine aux pays européens comme vitale pour leur reconstruction et la stabilité économique et sociale, étant né le programme d'aide qui est devenu connu sous le nom de Plan Marshall, en son honneur, il est également d'un intérêt vital aujourd'hui pour l'Europe et le monde d'avoir une Afrique développée avec une stabilité économique et sociale », a défendu João Lourenço.

En détail, le Président João Lourenço a expliqué comment il aimerait voir l'initiative proposée par les autorités allemandes, en notant que «ce que veut l'Afrique, c'est seulement la nécessité de maintenir une relation de coopération plus juste, plus équitable et avec des avantages réciproques» .

Il a estimé que, « le Plan Marshall pour l'Afrique doit être basé sur la reconstruction des pays dévastés par les guerres, la suppression des barrières commerciales et la modernisation des industries».

En résumé, a-t-il déclaré, «le succès du Plan doit être basé sur les objectifs de l'Agenda Afrique 2063, dans lequel l'Union européenne et l'Afrique doivent coopérer au niveau politique, économique, social et culturel pour assurer le progrès du continent».

Utilisation rationnelle des ressources financières

Concernant la manière dont les organisations multilatérales et les institutions financières de développement devraient être mobilisées pour favoriser les progrès de l'Afrique, le Président João Lourenço a fait valoir que "le Plan Marshall pour l'Afrique introduit une dimension d'exigence dans l'application des fonds des partenaires".

Dans le plan, le concept de «partenariats réformistes» a été introduit, c'est-à-dire que le soutien des partenaires bilatéraux et multilatéraux sera d'autant plus renforcé que les objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine seront atteints par les pays africains.

Le Chef de l'Etat a expliqué que «l'Angola soutenait que les donateurs, les institutions de financement du développement et les organisations multilatérales devraient introduire une plus grande flexibilité dans le règlement des prêts, créer de nouveaux fonds pour répondre à la crise et être plus rapides dans la mise en œuvre des initiatives».

«De notre côté, il y a un engagement à canaliser les appuis obtenus vers les domaines déterminés et à garantir le meilleur suivi dans l'exécution des différents programmes», a-t-il garanti, pour mentionner, en conclusion, que «le faible leadership des projets et l'articulation insuffisante avec les partenaires, pourrait être la cause, dans le passé, du gaspillage de ressources, qu'il est aujourd'hui plus que jamais important d'éviter ».

Vendredi, le premier jour du sommet, plusieurs chefs d'État africains ont présenté leur point de vue sur le Plan Marshall pour l'Afrique. (fin)