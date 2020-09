Soudan: Le Conseil de sécurité et de défense déclare l'état d'urgence pour trois mois

Khartoum — Le Conseil de sécurité et de défense a déclaré l'état d'urgence dans toutes les régions du pays pour une période de trois mois et a décidé de considérer le Soudan comme une zone de catastrophe naturelle et de former un comité suprême pour prévenir et traiter les effets des torrents et des inondations pour l'automne 2020.

Le Conseil s'est réuni vendredi soir au Palais républicain pour examiner des rapports sur les torrents et les inondations qui ont frappé le pays.

Lina Al-Sheikh, ministre du Travail et du Développement social, a déclaré à la presse à l'issue de la réunion que le conseil a déclaré l'état d'urgence pour trois mois et considéré le pays comme une zone de catastrophe naturelle, après avoir entendu les rapports relatifs aux inondations de cette année et informé de l'ampleur des pertes humaines et des dommages matériels.

16 États du Soudan ont été touchés par les inondations et les torrents, faisant 99 morts, 46 blesses, et plus d'un demi-million de personnes ont été touchées, effondrement total et partiel de plus de 100000 maisons, alors que les taux d'inondations et de pluies pour cette année ont dépassé les records établis au cours des deux années (1988-1946), avec des attentes de hausse continue des indicateurs.

Le conseil a également salué tous les efforts officiels et sociétaux déployés pour atténuer les effets de cette catastrophe, tout en appelant à plus de solidarité, d'interdépendance entre les composantes du peuple soudanais.