Egypte: Amélioration de l'indice des directeurs d'achat en août pour le deuxième mois consécutif

L'indice des directeurs d'achat montre un développement de l'activité et de la demande dans le secteur privé non pétrolier en août pour le deuxième mois exécutif, a dit la ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Said, dans un rapport sur les résultats de cet indice en août.

L'indice des directeurs d'achat s'est élevé d'environ 20 points par rapport au mois d'avril où il a enregistré son niveau le plus bas, lors de la pandémie de coronavirus, a indiqué Mme El-Said, ajoutant que les entreprises égyptiennes non pétrolières ont enregistré une augmentation de la production et des nouvelles demandes en août grâce à la reprise préliminaire en juillet.

En ce qui concerne la situation économique interne, la ministre a fait état d'une amélioration remarquable de l'activité productive en Egypte grâce aux efforts continus que l'Etat déploie toujours pour relancer l'activité économique et productive et au plan global élaboré et appliqué pour faire face aux retombée économiques et sociales du Covid-19.

Selon le rapport, le taux d'inflation a reculé en juillet 2020 pour enregistrer 4,2% après 5,6% en juin 2020. L'inflation devrait s'élever légèrement en août et en septembre avec la rentrée scolaire et universitaire.