Afrique du Nord: Une responsable onusienne se félicite des efforts de l'Egypte pour soutenir le peuple libyen

Stéphanie Turco Williams,la Représentante spéciale et Chef par intérim de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a salué l'appui apporté par l'Egypte et sa coopération pour bâtir la confiance des Libyens en eux même et en leur capacité à aller de l'avant.

Dans des déclarations à la chaîne d'informations "Extra News", Williams a confié avoir eu des concertations avec plusieurs responsables égyptiens et le secrétaire général de la Ligue arabe (LEA), Ahmed Aboul Gheit portant sur la nécessité de rétablir un dialogue politique global pour mettre fin au conflit en Libye.

L'aboutissement à une solution politique est devenue nécessaire à la lumière des circonstances difficiles que traversent les Libyens qui, dans l'ensemble du pays, n'ont pas accès à l'électricité ou aux services publics et sont exposés à la pandémie du Covid-19, a indiqué Williams.

Les manifestations et les protestations émanent de la réalité que de nombreux citoyens vivent dans la misère, la déception et manquent de services, a-t-elle souligné.

La représentante onusienne a dit être venue au Caire pour remercier le président Abdel Fattah Al-Sissi et les responsables égyptiens, mettant en exergue le soutien explicite et sincère affiché par le chef de l'Etat aux deux déclarations émises respectivement par le chef du Gouvernement d'entente nationale (GNA), Fayez al-Sarraj et le président de la chambre des Représentants, Aguila Saleh.

Elle a également parlé de tournants importants réalisés dont notamment le cessez-le-feu, la reprise de la production pétrolière et du processus politique, mettant l'accent sur les liens multiples entre l'Egypte et la Libye qui partagent des frontières communes et sur le fait que la sécurité nationale de l'Egypte est étroitement liée à celle de la Libye.

Concernant l'embargo sur les armes en Libye, Williams a déploré les violations continuelles de ce blocus, et l'envoi illimité d'armes et de mercenaires vers les territoires libyens, estimant que les pays qui en sont à l'origine croyaient avoir une sorte d'immunité.

La Libye est submergée par les armes, n'a pas besoin de mercenaires ou de forces étrangères sur son sol et n'est pas actuellement souveraine sur son territoire, s'est alarmée l'émissaire onusienne.