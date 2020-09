Egypte: L'Etat accorde une attention particulière à la Haute-Égypte

Le premier ministre Moustafa Madbouly a affirmé que l'État égyptien accordait une attention particulière à la Haute-Égypte, en encourageant les investissements pour fournir plus de projets de développement dans ses gouvernorats et des emplois.

M. Madbouly a indiqué, lors de son entretien avec le Président exécutif de l'Autorité générale de l'investissement et des zones de libre-échange (GAFI), Mohamed Abdel Wahab, afin d'examiner les résultats de sa récente tournée dans un certain nombre de gouvernorats de Haute-Égypte, dont Qena, Sohag, Louxor et Assiout, que l'encouragement des investissements offrait des possibilités prometteuses pour profiter des composantes de chaque gouvernorat et améliorer la qualité de vie.

Pour sa part, M. Abdel Wahab a souligné qu'il avait été convenu de tenir, chaque mois, une réunion des investisseurs de la Haute-Égypte pour suivre les opportunités disponibles et les projets d'investissement en cours de mise en œuvre.

Le président du GAFI a présenté les résultats de sa visite dans les gouvernorats de Haute-Égypte, où il a examiné avec le gouverneur de Qena, Achraf Al-Daoudi, les moyens de renforcer les possibilités d'investissement disponibles dans le gouvernorat, et ils ont convenu de développer un plan pour le promouvoir sur la carte des investissements.

Quant aux résultats de sa visite dans le gouvernorat de Louxor, M. Abdel Wahab a indiqué avoir rencontré le gouverneur de Louxor, Moustafa Alham et a examiné avec lui les opportunités d'investissement disponibles dans le gouvernorat, leurs plans d'investissement, et la possibilité d'exploiter les opportunités pour attirer plus d'investissements, ainsi que les moyens de résoudre les problèmes des investisseurs.