Egypte: L'Egypte tient à renforcer la coopération avec la Pologne

L'Égypte tient à renforcer la coopération avec la Pologne dans les divers domaines, dont les technologies de pointe et l'intelligence artificielle, a affirmé le ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires européennes, Badr Abdel Aty, lors d'une rencontre avec le vice-ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique et le Moyen-Orient de Pologne.

La rencontre a porté sur les relations entre les deux pays dans les domaines politique et économique, et des questions régionales et internationales, dont le barrage de la renaissance, les situations en Libye et en Syrie, la cause palestinienne, l'immigration clandestine et la lutte contre le terrorisme.

M. Abdel Aty a souligné l'importance de reprendre les concertations pour mettre en œuvre l'initiative de coopération bilatérale afin de signer le mémorandum d'entente entre la zone économique du canal de Suez et la zone de Katowice pour construire une zone industrielle polonaise en Egypte.

La Pologne considère l'Egypte comme un partenaire principal et une porte pour le Moyen-Orient et en Afrique, a-t-il dit, jugeant important de développer les relations entre l'Egypte et les pays du groupe de Visegrád et souhaitant la construction d'une zone industrielle du groupe dans la zone économique du canal de Suez.