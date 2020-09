Sénégal: Handball - Pourquoi les «Lionnes» flambent pendant que les «Lions» flanchent...

Parce qu'elles ont bénéficié de plus d'attention de la Fshb ces dernières années, les «Lionnes» du handball ont réussi à entrer dans le cercle restreint des équipes qui comptent dans le milieu de la Petite sphère en Afrique.

Leurs frères, les «Lions», redescendus sur terre après avoir flirté eux aussi avec les sommets il n'y a pas si longtemps, entendent désormais aller à la (re)conquête des sommets. Selon eux et leur coach Djibril Diagne, le potentiel existe. Il suffit juste de mettre tout ce beau monde dans les conditions de réussir de belles performances.

Les garçons déterminés à revenir parmi les meilleurs sur le continent.

Un groupe en France qui travaille bien et un autre qui se prépare ici au Sénégal. Pour Éric Sagna, pivot et ailier de la Jeanne d'Arc de Dakar, «il reste juste à faire une bonne symbiose» pour bâtir une équipe nationale masculine de handball performante.

Conviction partagée par l'arrière-demi-centre de Nice en National 2 français, Boubacar Diack alias Jackson, selon qui «nous avons tout ce qu'il faut pour redevenir très compétitifs, mais cela dépend de nos dirigeants».

D'ailleurs, il soutient qu'il y a quelques années, les «Lions» étaient sensiblement au même niveau international que les «Lionnes» actuellement. «Il y avait un très bon groupe. Malheureusement, il y a eu une cassure et une certaine démobilisation du fait de notre absence aux championnats d'Afrique», regrette-t-il.

C'est cette dynamique qu'il faut faire revenir. Et pour cela, selon Éric Sagna, les joueurs, expatriés comme locaux, ont besoin de se retrouver plus souvent. Ce à quoi travaille le coach Djibril Fall avec les trois stages qu'il a tenus (2 en France et un au Sénégal).

Seulement, le fait que le Sénégal n'ait pas été à la Can de 2020 en Tunisie a quelque peu douché l'ardeur et l'enthousiasme de certains joueurs.

Principalement les expatriés, puisque Jackson qui a évolué au Jaraaf de Dakar avant d'aller en France, affirme que «nous qui sommes nés au pays et y avons grandi et y avons été formés, acceptons et comprenons plus facilement certaines situations que les joueurs nés en France».

C'est pourquoi d'ailleurs, lui et les expatriés n'hésiteront pas une seule seconde à revenir en sélection ; ce qui n'est forcément pas le cas des binationaux né dans l'Hexagone. «Mais avec coach Djiby, on réussira toujours à trouver les mots pour les convaincre de revenir», promet-il.

Alors, il sera de nouveau possible de rebâtir du solide et faire revenir le Sénégal parmi les 5 ou 6 meilleures nations africaines de handball, comme il y a quelques années.

«Seulement, ce n'est pas avec des stages de 15 à 20 jours qu'on y parviendra, là où les autres se préparent sur un an», prévient Éric Sagna, le sociétaire de la Jeanne d'Arc de Dakar.

À l'image des filles de Fred Bougeant qui ont l'avantage de se retrouver plus souvent pour travailler, les garçons de Djibril Diop doivent pouvoir s'entraîner ensemble afin de créer des liens sur le terrain et en dehors.

«Notre coach s'était inscrit dans cette logique. Mais on n'avait pas assez de temps pour s'entraîner et les moyens nous ont fait défaut», constate le joueur de la JA.

Pas de quoi baisser les bras, pour autant selon Boubacar Diack dit Jackson. À 36 ans, le sociétaire de Nice trouve que l'un de ses derniers défis, avec les «anciens» comme Ibrahima Diaw et Ibrahima Sall, c'est «d'accompagner les jeunes», d'aider à la formation des joueurs et des techniciens et à réussir «une bonne osmose entre locaux et expatriés» pour ramener le handball masculin sénégalais parmi les meilleurs sur le continent. «Sinon, ce sera un gâchis et ceux de ma génération auront échoué».