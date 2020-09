Sénégal: Première League - Sans surprise, Sadio Mané nominé pour le titre joueur de l'année

Sadio Mané meilleur joueur de la saison en Premier League, c'est encore possible ! La PFA (association des footballeurs professionnels) a livré ce vendredi sa « shortlist » : six joueurs sont en course pour le titre de joueur de la saison 2019-20.

Le champion d'Angleterre Liverpool est le club le plus cité avec quatre joueurs : Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Jordan Henderson et Sadio Mané. Son dauphin Manchester City vient compléter la liste des nommés avec Kevin De Bruyne et Raheem Sterling.

Auteur d'un excellent exercice 2019/2020 (35 matchs, 18 buts, 7 passes), Sadio Mané a été élu meilleur joueur de la saison par les Fans. Une première récompense individuelle à laquelle pourrait venir s'en ajouter une deuxième.

The nominees for the PFA Players' Player of the Year!

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @trentaa98

🇧🇪 @DeBruyneKev

🇳🇱 @VirgilvDijk

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @Jhenderson

🇸🇳 Sadio Mané

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @sterling7#PFAawards #POTY pic.twitter.com/LQSDt3ojDV

- Professional Footballers' Association (@PFA) September 4, 2020