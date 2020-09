Sénégal: Docteur Khemesse Ngom Ndiaye - «Prochain défi, la détection rapide des cas sur l'ensemble du territoire»

A l'occasion du point de presse sur le premier semestre de lutte contre la Covid-19, Docteur Khemesse Ngom Ndiaye, Directrice générale de la Santé est largement revenue, samedi, sur les actes posés par l'ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre la Covid-19 au Sénégal. Dans ce dispositif, la surveillance épidémiologique avec les détections rapides des cas et celle des points d'entrées ont occupé une place prépondérante.

Le dispositif mis en place par le Sénégal a facilité la recherche, la détection et le suivi des cas suspects et de leurs contacts. « Ces mesures sont venues renfoncer la stratégie hospitalière dans les centres de traitements des quatorze régions avec une capacité litière nationale confortable », informe Docteur Khemesse Ngom Ndiaye qui détaille la stratégie sénégalaise de lutte contre la Covid-19. C'est une stratégie extra hospitalière pour les cas asymptomatiques afin de désengorger les hôpitaux à laquelle il faut ajouter celle de prise en charge à domicile pour les cas non graves.

L'évolution de toutes ces lignes conductrices a été faite en fonction de l'ampleur et de la gravité de la maladie qui se comporte aujourd'hui en dent de scies même si par endroit, une tendance relative à la baisse est notée, précise Dr Ngom.

Le grand défi reste aujourd'hui « la détection rapide et le suivi adéquat des cas graves », informe t-elle. En outre, la prise en charge de la Covid-19 s'accompagne toujours avec un approvisionnement correct en médicaments avec la Pharmacie nationale d'approvisionnement (Pna) sur un suivi régulier des services d'inspection et de régulation.

Des tests diagnostics rapides en phase pilote

Dans un souci de recherche de la qualité, la prévention et le contrôle de l'infection ont été assurés à tous les niveaux dans la protection du personnel mais également dans la gestion des déchets biomédicaux. «Le laboratoire est un maillon important du dispositif. Initialement, au début de l'épidémie, les laboratoires de Pasteur et de l'Urcep faisaient la détection à partir de deux unités mobiles, à travers Kolda, Touba et la région de Diourbel.

Actuellement, la décentralisation a permis de faire des tests au niveau des régions de Kédougou, de Matam, de Tamba, de Kaolack, de Thiès, de Ziguinchor toujours avec les tests Rtpsr », souligne t-elle. Toutefois, les tests de diagnostics rapides sont en phase pilote dans les six sentinelles de Dalaba à Kedougou, de Pont à Tamba, de Saint Joseph à Ziguinchor, au centre abattoir de Kaolack, à Bokidiawé dans la région de Matam, à Medina Fall à Thiès à Rosso et à Richard Toll au niveau de Saint Louis.

Tout ceci a été facilité par la mise en place d'une commission technique de biologie médicale qui a donné les avis d'experts. La cellule d'alerte mise en place a permis une détection physique des cas et de cibler les contacts par l'orientation et la régulation du Samu national à travers une prise ne charge adéquate des cas. La Directrice générale de la Santé a loué «le rôle important joué par la Samu avec les équipes d'orientations regroupées au niveau de la cellule opération des centres d'urgence, les sapeurs pompiers et toutes les forces de défense et de sécurité mais également dans le secteur privé de la santé». Cette cellule a été fortement appuyée par l'initiative «Daan Covid» qui utilise la technologie digitale qui a aidé à la mise en place des dossiers patients.

Par ailleurs, depuis l'ouverture des frontières, certains pays dont le nôtre exige la présentation d'un certificat de tests négatifs. C'est ainsi qu'en plus des laboratoires cités en haut : pasteur et Iressef, ceux de Dantec, de l'hôpital militaire Ouakam, le laboratoire de santé publique de Thiès sont enrôlés dans le diapositif pour accompagner les voyageurs sortant, énumère Dr Khemesse Ngom Ndiaye.