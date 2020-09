Maroc: Le défis de l'alphabétisation en temps de la Covid-19

Rabat — L'enseignement et l'apprentissage subissent de par le monde une rude épreuve en ces temps de pandémie de la Covid-19, puisque des millions d'enfants et d'apprenants ont été privés des bancs de l'école.

La communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'alphabétisation sous le thème "l'enseignement et l'apprentissage de l'alphabétisation en période de crise due à la pandémie de COVID-19 et au-delà" en mettant en avant le rôle des éducateurs et l'évolution des pédagogies.

Cette journée sera l'occasion de réfléchir et de discuter de la façon dont il est possible de recourir à des pédagogies et à des méthodologies d'enseignement innovantes et efficaces dans les programmes d'alphabétisation des jeunes et des adultes, face à la pandémie et au-delà.

Cette célébration donnera également l'occasion d'analyser le rôle des éducateurs, ainsi que les politiques, les systèmes, la gouvernance et les mesures efficaces susceptibles de soutenir les éducateurs et l'apprentissage.

Le thème de cette année insistera "sur l'alphabétisation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie et sera donc principalement axé sur les jeunes et les adultes", lit-on sur le site électronique des Nations Unies.

"La récente crise du Covid-19 a été un rappel brutal de l'écart qui sépare le discours politique et la réalité : ce fossé existait déjà dans la période pré-COVID-19 et il a un impact négatif sur l'apprentissage des jeunes et des adultes qui n'ont pas ou peu de compétences en lecture et en écriture et qui tendent par conséquent à être confrontés à de multiples désavantages", poursuit-on de même source.

Pendant la crise du COVID-19, dans de nombreux pays les programmes d'alphabétisation des adultes ont été absents des premiers plans de la réponse éducative, de sorte que la majorité des programmes d'alphabétisation des adultes qui existaient déjà ont été suspendus, quelques cours seulement se poursuivant en mode virtuel, par le biais de la télévision et de la radio ou dans des espaces en plein air, relève le site.

Cette journée sera l'occasion d'explorer plusieurs interrogations notamment quel est l'impact de la crise du Covid-19 sur les éducateurs en alphabétisation des jeunes et des adultes et sur l'enseignement et l'apprentissage ? et surtout comment pouvons-nous positionner efficacement l'alphabétisation pour les jeunes et les adultes dans les réponses mondiales et nationales et dans les stratégies de reprise et de renforcement de la résilience ?.

L'UNESCO lancera, lors d'une conférence virtuelle, une discussion mondiale collective pour réinventer l'enseignement et l'apprentissage de l'alphabétisation pour les jeunes et les adultes à l'ère post-Covid-19, afin de faire avancer la réalisation de l'objectif de développement durable 4 : éducation de qualité (ODD4), souligne la même source.

Au Maroc, l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme (ANLCA) a enregistré, pour la deuxième année consécutive en 2019, plus d'un million de bénéficiaires des programmes de lutte contre l'analphabétisme, soit une augmentation de 8,2%.

L'ANLCA a adopté feuille de route 2017-2021 qui vise à renforcer la coordination et la mobilisation de tous les acteurs afin d'accélérer le rythme des résultats quantitatifs et qualitatifs des programmes de lutte contre l'analphabétisme, dans la perspective d'une réduction du taux d'analphabétisme global à 20% en 2021 et à moins de 10% en 2026.

L'Agence œuvre également à l'élargissement et à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de son partenariat avec les organisations de la société civile, à travers la mise en œuvre des conclusions et des recommandations des ateliers régionaux en la matière, outre son ouverture sur les conseils élus et les établissements universitaires.

L'Agence a également conforté sa coopération internationale grâce au partenariat privilégié avec l'Union européenne et avec de nombreuses organisations internationales.

La vision stratégique proposée par l'Agence se focalise sur l'intensification de la coordination et le renforcement de la mobilisation de tous les intervenants afin d'accélérer le rythme des réalisations quantitatives et qualitatives des programmes de la lutte contre l'analphabétisme, dans l'objectif de ramener le taux d'analphabétisme à 20% à l'horizon 2021 et à moins de 10% à l'horizon 2026, souligne l'ANLCA dans son site.

En juin 2020, un plan d'action relatif à l'intégration de la dimension des droits de l'Homme dans les programmes d'alphabétisation a été signé à Rabat.

Signé par visioconférence entre le ministère d'État chargé des Droits de l'Homme et des Relations avec le Parlement, l'ANLCA et le bureau de l'UNESCO au Maghreb, ce plan couvrant la période de juin 2020 à juin 2021 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat portant sur l'intégration de la dimension des droits de l'Homme dans les programmes d'alphabétisation au Maroc.

D'ici juin 2021, un ensemble d'activités seront organisées dans le cadre du plan d'action au profit des formateurs, des alphabétiseurs, des associations partenaires et des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation et ce, afin de permettre aux alphabétiseurs d'acquérir les mécanismes d'intégration de l'approche de droits de l'Homme dans les programmes d'alphabétisation.

Ces activités visent à consolider les manuels et guides selon l'approche de droits de l'Homme, à incarner la culture des droits de l'Homme chez les bénéficiaires des programmes d'alphabétisation.

Pour rappel, la Conférence générale de l'UNESCO a déclaré le 8 septembre "Journée internationale de l'alphabétisation" en 1966.

La Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée dans le monde entier chaque année et rassemble les gouvernements, la société civile et l'ensemble des acteurs concernés.

Cette célébration donne aussi l'occasion de souligner les réalisations dans le domaine de l'alphabétisation et de réfléchir aux moyens de relever les défis restants. Ce sujet est au cœur du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de ses objectifs.

Adoptés en septembre 2015, les objectifs de développement durable promeuvent l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, ainsi que des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. L'une des cibles de l'objectif 4 est de veiller, d'ici à 2030, "à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter".