Afrique: Lancement de la plateforme numérique pour la relance verte et les défis du changement climatique

L'Egypte Participe avec des pays du monde au lancement de la plateforme numérique pour la relance verte et les défis du changement climatique

La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, et son homologue japonais, Shinjiro Koizumi, ont participé, via visioconférence, aux activités de lancement de la plateforme numérique pour la relance verte et les défis du changement climatique, en présence du Premier ministre du Japon.

Mme Fouad a souligné, lors de son allocution, l'importance d'investir dans les domaines liés au changement climatique et à la protection de l'Environnement, ainsi que l'affirmation de l'attachement des pays développés au rôle qu'ils ont assumé via l'accord sur les changements climatiques et l'accord de Paris envers les pays en développement.

Elle a mis l'accent sur l'importance de poursuivre l'objectif consistant à créer les synergies nécessaires entre les trois Conventions de Rio, qui était représenté dans une initiative lancée par l'Égypte, lors de sa présidence de la Conférence des parties sur la diversité biologique.

Les mesures et procédures liées au changement climatique et à la protection de l'environnement font partie des plans de lutte contre le Coronavirus dans de nombreux secteurs et domaines principaux, dont l'énergie et les transports, a indiqué M. Koizumi.

La Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Patricia Espinosa, le Secrétaire d'Etat britannique aux Affaires à l'Energie et à la stratégie Industrielle, Alok Sharma, et plus de 45 ministres de l'environnement dans le monde, ont été présents.