Cote d'Ivoire: Les Présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron se félicitent de l'excellence de leurs relations

Au cours d'un déjeuner de travail, le vendredi 4 septembre 2020, au Palais de l'Elysée à Paris, le Président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français, Emmanuel Macron, se sont félicités de l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France et ont réaffirmé leur détermination à la renforcer davantage.

Au niveau de la situation économique, les deux Chefs d'Etat ont salué les performances économiques et sociales exceptionnelles de la Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années.

Ils ont également abordé l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. Concernant ce point, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont noté la nécessité de maintenir la paix et la stabilité retrouvées. Dans ce cadre, l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 doit contribuer, selon eux, à raffermir cette paix et cette stabilité en Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, le Président Alassane Ouattara a remercié le Président Emmanuel Macron pour le soutien de la France dans la lutte contre la COVID-19, à travers, notamment une contribution financière de l'Agence française de développement (AFD).

Il lui a également exprimé sa reconnaissance pour l'assistance de la France dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que pour son appui dans le cadre de l'assistance électorale, gage de la confiance de la France quant au processus en cours.

En plus des échanges sur les relations bilatérales, les deux personnalités ont fait un tour d'horizon de la situation dans la sous-région ouest africaine, notamment la crise au Mali, ainsi que l'actualité internationale marquée par la pandémie de COVID-19.

Sur le plan régional, le Président Alassane Ouattara et son homologue français ont abordé la situation sociopolitique au Mali, marquée par la démission du Président Ibrahim Boubacar Keïta.

A cet effet, ils ont réitéré leur engagement aux côtés des Maliens pour parvenir à un Mali stable, en paix et en sécurité, conformément aux décisions de la CEDEAO.