Soudan: 19 Soudanais et 3 étrangers libérés d'un gang de trafiquants d'êtres humains

Dongola — Les forces conjointes soudano-libyennes à l'État de Chamaliya ont réussi à libérer 19 citoyens soudanais et trois étrangers de l'emprise d'un gang de trafiquants d'êtres humains, dans une zone frontalière entre le Soudan et la Libye, qui se rendaient dans deux voitures vers la Libye.

Le commandant des forces conjointes soudano-libyennes dans l'État du nord, le colonel Anwar Abdullah Mahmoud, a déclaré à la SUNA que cet accomplissement avait été réalisé grâce aux efforts, à la vigilance et au suivi des forces conjointes entre les deux pays et qui ont travaillé à la lutte contre le phénomène de la traite des êtres humains et à la réduction de l'immigration illégale.

Il a ajouté que les forces conjointes soudano-libyennes resteraient l'œil vigilant de protéger les frontières de l'État et prévenir de tels crimes qui menacent la sécurité et la stabilité de la patrie.

Un certain nombre de victimes de la traite des êtres humains et de l'immigration illégale, qui ont été reprises par les forces conjointes soudano-libyennes de la zone frontalière, ont salué les efforts des forces conjointes et leur grand rôle pour sauver leur vie du gang de trafiquants d'êtres humains, avertissant les jeunes du danger de l'immigration illégale.