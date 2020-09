Cote d'Ivoire: Autosuffisance en riz - Un protocole d'accord signé entre le ministère et OCP Africa

Le ministre de la Promotion de la Riziculture, Gaoussou Touré, et le vice-président Afrique de l'Ouest de OCP Africa, Mohamed Benzekri, ont signé, le vendredi 04 septembre 2020, à Abidjan, un protocole d'accord visant à soutenir le développement de la riziculture ivoirienne, en fournissant aux riziculteurs des conditions nécessaires à l'augmentation pérenne de leurs rendements et revenus.

L'objectif global étant d'assurer à la Côte d'Ivoire l'autosuffisance en riz de bonne qualité avant 2025 et faire du pays un des plus gros exportateurs africains de riz à l'horizon 2030. Gaoussou Touré, qui s'est félicité de ce partenariat public-privé, a indiqué que « le développement de la riziculture constitue une priorité pour le gouvernement ».

C'est pourquoi, il a rappelé la Stratégie nationale de développement de la riziculture (SNDR) 2020-2030 adoptée en mars 2020 et dont la mise en œuvre permettra de basculer progressivement d'une riziculture traditionnelle de subsistance non rentable à une riziculture de marché, moderne, performante, compétitive, rentable, durable et respectueuse de l'environnement.

Elle permettra également de faire du riziculteur un opérateur économique à part entière, un professionnel, gestionnaire d'une affaire rentable et durable qui créera des emplois et des richesses.

Mohamed Benzekri a, pour sa part, expliqué que ce partenariat porte sur quatre principaux domaines de coopération. Notamment, le développement et l'innovation de formules de fertilisants adaptées aux besoins des sols ivoiriens pour une fertilisation raisonnée, le développement et la structuration de la chaîne de valeurs des activités rizicoles, le déploiement de formation et de sensibilisation des riziculteurs aux bonnes pratiques agricoles et enfin le développement de la digitalisation pour la sensibilisation et le suivi des riziculteurs.

Il a affirmé que l'approche d'OCP Africa est de faciliter l'accès à des intrants de qualité (NPK et Urée), au financement, à la formation aux bonnes pratiques et aux marchés.

OCP Africa, filiale du groupe marocain OCP, est le leader mondial sur le marché de phosphate et des engrais phosphatés.