Cameroun: Ernestine Nadia Mbakou signe « L'amour ne traverse pas l'océan »

Ce roman écrit sur deux cent soixante -deux pages tourne autour des thèmes : l'amour, l'immigration, la haine et bien d'autres.

Publié cette année aux éditions Shanaprod à Montréal, l'ouvrage « L'amour ne traverse pas l'océan » est un roman très mémorable dans lequel l'auteur relate l'histoire de Ruben et de Mira, deux personnes qui vivent à Douala, au Cameroun, et qui s'aiment d'un amour fort, au point où ils se promettent fidélité jusqu'à leur mort.

Mira se sacrifie beaucoup pour que Ruben soit heureux, celui-ci est issu d'une famille pauvre. Elle cumule deux emplois pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fiancé, jusqu'au jour où ce dernier lui fait part de son désir de partir à l'étranger.

Mira très opposée à cette décision, respecte tout de même le choix de son copain, en étant consciente que c'est elle la pourvoyeuse principale de ce voyage.

« Je tiendrai ma promesse Mira, je reviendrai pour toi, je me battrai pour te faire voyager. Je ne suis pas prêt à te laisser tomber. Je ne suis pas prêt à t'oublier. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Je me coucherai avec ton image et je me lèverai avec ton sourire.

La force de notre amour me tiendra debout. La force de nos baisers me tiendra éveillé. Nos corps enchevêtrés resteront mon plus beau souvenir. Je respirerai ton odeur. Je sentirai ton inquiétude et je m'abreuverai à la source de ton cœur », promet Ruben.

Ruben risque tout de même sa vie, il est abandonné par ses amis et fait la connaissance de Laïla qui prend soin de lui.

Les deux finissent par avoir un enfant, malheureusement, Laïla meurt après l'accouchement. Scandalisé de ce malheur, Ruben devient alors le premier responsable de sa fille. Il lui donne le prénom de Laïla en souvenir de sa mère.

Le jeune camerounais rencontre Julien, son patriote qui décide de rentrer au pays. Il lui confie son enfant Laïla, et écrit une lettre à Mira sa copine qui était restée au Cameroun pour la supplier de s'occuper de l'enfant. Cette situation fait de Mira la risée de son entourage.

Rempli de convoitise, Ruben se marié à une avocate, quelques années plus tard, il finit par divorcer. Dix ans après, il retourne au Cameroun pour conquérir le cœur de Mira qui ne semble plus vouloir de lui. Assoiffé de toute sorte de pouvoir, Ruben devient riche, mais pas heureux.

La fin de ce livre est une tragédie, un coup de théâtre criminel que les lecteurs découvriront en lisant cette œuvre.

L'écrivaine camerounaise Ernestine Nadia Mbakou est auteure de plus d'une dizaine d'ouvrages.