Afrique: Championnat du monde handball - l'IHF présente le ballon officiel de la compétition

A environ cinq mois du début de la 27e édition du tournoi mondial de handball senior homme, la Fédération internationale de handball(IHF) a dévoilé la marque du ballon et d'autres spécificités de cette compétition prévue du 14 au 31 janvier 2021 en Egypte.

La conception du ballon aurait été inspirée, selon l'instance suprême du handball mondial, du ballon officiel des autres compétitions de l'IHF, des couleurs du drapeau égyptien et des hiéroglyphes symbolisant l'histoire de l'ère pharaonique égyptienne.

La spécificité de cette balle ne s'arrête pas uniquement à son design. Il serait doté « d'un matériau de recouvrement de qualité supérieure qui améliorerait le contrôle du ballon, avec une construction en panneaux de mousse souple, offrant un toucher plus doux et permettant une meilleure prise », peut-on lire sur le site de l'IHF. Le ballon officiel personnalisé (taille 3) et les autres modèles seront disponibles à l'achat sur des marchés ciblés, à partir d'octobre prochain.

Le continent africain sera représenté dans cette compétition par sept nations à savoir : l'Égypte; la Tunisie; l'Algérie; l'Angola; le Cap-Vert; la République démocratique du Congo et le Maroc.

Ils ont obtenu leur ticket au terme de la vingt-quatrième édition de la Coupe d'Afrique des nations(CAN) qui s'était déroulée du 16 au 26 janvier dernier en République tunisienne.

Très motivée depuis plusieurs années, l'Egypte se trouve actuellement au sommet du handball continental.

Après avoir remporté le 26 janvier la CAN, en battant en finale le pays hôte, la Tunisie ( 27-22), les Pharaons sont au mieux de leur forme et cette consécration est un motif de satisfaction et d'assurance pour cette grande nation de handball.

Elle compte désormais sept trophées de CAN et, l'an prochain, elle participera pour la quatorzième fois au championnat du monde de la discipline. Ce pays reste l'une des cartouches les plus sûres du continent dans cette édition mondiale.

Le champion d'Afrique 2018 et l'actuel deuxième du continent, la Tunisie figure également parmi les grandes nations de handball. Avec quatorze participations, dont leur meilleur résultat remonte à 2005(4e), les Aigles de Carthage restent les meilleurs d'Afrique avec dix titres.

Troisième au niveau continental, grâce à leur victoire ( 32-27) face à l'Angola, lors des matchs de classement de la CAN, les Fennecs de l'Algérie sont également des habitués de ce championnat du monde, puisqu'à l'exception des éditions 1978- 1993-2017 et 2019, les Algériens participent régulièrement à ce grand tournoi mondial.

De leur côté, les Angolais disputeront leur cinquième participation au plan mondial. Les Palancas Negras peinent à s'imposer mondialement du fait que leur meilleur classement remonte à 2005(20e).

Pour sa première participation à la CAN senior homme de handball, le Cap-Vert a été la grande révélation de cette compétition continentale.

Auteur d'un premier tour parfait, l'équipe considérée comme une surprise au second tour a tout simplement séduit par ses belles prestations jusqu'à terminer à la cinquième place devant le Maroc qu'elle a battu (37-28).

Malgré leur six participations au Mondial, les Lions de l'Atlas(Maroc) devraient batailler fort, afin d'éviter de faire une piètre figure dans cette compétition, qui aura lieu dans la capitale egyptienne.

Tombeuse du Gabon pendant les matchs de classement pour les septième et huitième places, la République démocratique du Congo était le dernier pays du continent à valider son ticket pour le mondial, puisqu'elle a occupé, sans peine, le septième rang.

Les Congolais, comme les Cap-verdiens, découvriront, pour la première fois, le handball de haut niveau.