Congo-Brazzaville: Gestion électronique des documents - Les deux chambres du Parlement bientôt interconnectées

La société BL technology a présenté, le 4 septembre, aux commissions en charge de l'Economie et des Finances du Sénat et de l'Assemblée nationale, la plateforme digitale visant, entre autres, le partage des informations et documents.

Financé par la Banque mondiale (BM), le Projet des réformes intégrées du secteur public (Prisp) a sélectionné la société BL technology pour l'acquisition, l'installation et la mise en œuvre d'un système de gestion électronique des documents pour les commissions Economie et Finances des deux chambres du Parlement.

En effet, la phase pilote du projet concerne ces deux structures avant l'intégration de tout le Parlement dans le système.

Selon le directeur général de la société d'ingénierie informatique et télécoms BL technology, Bianky Bayi, l'application installée et l'infrastructure mise en place faciliteront le partage des documents entre l'Assemblée nationale et le Sénat, à travers un travail collaboratif.

« Les solutions que nous mettons en place permettent aux gens de travailler de façon électronique, sans avoir à imprimer un document...

Nous mettons en avant la digitalisation et permettons aujourd'hui aux personnes de travailler de façon décentralisée.

Ce logiciel permet aux deux chambres du Parlement de pouvoir bien traiter les informations », a-t-il expliqué, précisant que les bénéficiaires peuvent désormais travailler comme s'ils étaient dans un même bureau.

Dans le cadre de transfert de compétences, BL technology présente au Congo depuis neuf ans un plan de formation, afin de s'assurer que le produit fourni est totalement pris en main par le client. La société entend également rester en service une année, après la vente.

D'après la description du projet, la collaboration entre ces deux commissions du Sénat et de l'Assemblée nationale s'effectue à travers les réalisations scientifiques communes nécessitant un partage d'informations et de la documentation importants.

Ainsi, la mise en place d'un espace collaboratif de partage de documents permettant de gérer les différentes versions des documents et des différentes contributions des divers acteurs s'avère nécessaire.

En outre, la séparation géographique des différents personnels implique un besoin de stockage et de partage des documents de travail. Ces commissions se partagent les mêmes services de versement, stockage et conservation d'archives rattachées à la direction de communication, informatique et documentation.

« Le présent projet vise ainsi à doter les bureaux des membres des deux commissions en matériels informatiques et outils de gestion électronique, afin d'optimiser les travaux réalisés au sein de ces commissions en assurant le partage, la sécurité et la gestion documentaire », a décrit Bianky Bayi.

Notons que la présentation de ce logiciel a été ponctuée par la remise du dernier lot des matériels offerts par la coordination du Prisp. « C'est un financement négocié et obtenu par le Congo auprès de la BM qui permet de renforcer, entre autres, les capacités de certaines institutions dont l'Assemblée nationale et le Sénat.

Nous voulons remercier la cellule de coordination du Prisp et l'équipe qui a travaillé avec nous, notamment le cabinet BL technology », a rappelé le président de la commission Economie, Finances et contrôle de l'exécution du budget de l'Etat à l'Assemblée nationale, Maurice Mavoungou.

Ce système sera provisoirement installé au Palais des congrès où le Parlement siège actuellement avant l'inauguration de son nouveau siège, prévue pour l'an prochain.