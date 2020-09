Madagascar: Vaccination - Remise de kits de protection et de réfrigérateurs solaires par l'UNICEF et la Banque Mondiale

Dans l'objectif d'assurer la continuité de l'offre de vaccination à Madagascar, la Banque Mondiale a remis au ministère de la Santé publique 130 réfrigérateurs solaires ; et l'UNICEF, des kits de protection contre le Covid-19.

La cérémonie de remise officielle de ces équipements médicaux s'est tenue hier, vendredi 04 septembre 2020, au siège de la Centrale d'achat SALAMA à Ambohidratrimo Anosiala.

Les 130 réfrigérateurs solaires provenant de la Banque Mondiale représenteraient un apport capital pour les centres de santé et les hôpitaux malagasy car ils permettront de garantir des vaccins de qualité dans les 15 districts des 5 régions qui en bénéficieront.

En effet, selon les explications des responsables au niveau du ministère, la plupart des centres de soins utilisent encore des réfrigérateurs à pétrole, produits qui ne sont plus homologués, et ce, sans parler des problèmes d'approvisionnement en pétrole et l'inexistence de pièces de rechange.

Quant aux kits de protection contre la Covid-19 fournis par l'UNICEF, ils vont permettre d'assurer la sécurité du personnel de santé en charge de la vaccination et leurs patients, puisque le pays reste sous la menace du Covid-19 en ce moment.

Rappelons que chaque année, le Programme élargi de vaccination du ministère de la Santé vise à ce que près de 1 million d'enfants malagasy et 1. 228. 000 femmes enceintes puissent bénéficier des vaccins de routine dans les centres hospitaliers et les CSB.

D'ailleurs, ce programme est en parfaite adéquation avec le Programme pour l'émergence de Madagascar qui fait de la santé de la mère et de l'enfant, un défi prioritaire.

Pour le représentant de l'UNICEF à Madagascar, Michel Saint-Lot : « il est primordial que les femmes et les enfants puissent continuer à utiliser les services de santé maternelle et infantile, et en particulier à continuer à recevoir toutes les séries de vaccinations conformément au calendrier vaccinal, et ce dans un environnement sain sans risque d'être contaminés par la Covid-19 ».

C'est le ministre de la Santé publique, le Pr. Hanitrala Jean Louis RAKOTOVAO qui a représenté le gouvernement lors de la réception de ces dons destinés à appuyer le Programme élargi de vaccination.