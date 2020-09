Congo-Brazzaville: Protocole d'accord - SGS Congo et l'ACONOQ désormais liées par un partenariat

La signature du protocole d'accord entre la Société générale de surveillance (SGS Congo) représentée par Félicien Leme, représentant le directeur général de l'entreprise chargée de l'inspection, du contrôle, de la certification de la qualité et de la conformité des diverses marques et Jean-Jacques Ngoko Mouyabi, directeur général de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité (ACONOQ) a eu lieu le 4 septembre dans les locaux de SGS Congo.

Après plusieurs années de négociations et de travail concerté, l'ACONOQ a décidé de sceller un partenariat avec la SGS Congo qui va déboucher sur une série de contrats sur des projets précis couvrant les aspects d'inspection, de renforcement de capacités des évaluateurs, de contrôle sur tous les produits et services en lien avec le schéma national de certification des produits issus de la production locale et qui vont être exportés, et aussi l'évaluation de la conformité avant l'embarquement desdits produits « Le choix de SGS Congo se justifie parce que c'est une grande entreprise qui a beaucoup d'expérience sur les questions d'inspection.

Comme en interne, l'agence n'a pas les ressources en termes de capacités de l'expertise, et en harmonie avec la loi qui nous permet de travailler avec les structures dont nous avons la certitude qu'ils ont l'expertise et qui sont capables de faire certaines tâches que nous aurions dû faire si on avait tous les moyens, nous avons décidé de nous associer à la SGS Congo dont l'expertise ne se dément plus», a dit Jean-Jacques Ngoko Mouyabi, et d'ajouter que « Dans l'optique des opportunités offertes par la Zone de libre-échange, le grand marché de l'Afrique qui permet d'échanger dans le continent que les produits conformes et interdits de circulation les produits non conformes mais aussi dans le cadre de l'AGOA (Loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique) qui permet aux Américains de consommer les produits africains en général et congolais en particulier qui répondent à leur cahier des charges, cet accord trouve sa justification ».

En se félicitant de la signature du protocole d'accord, Félicien Leme a déclaré « l'ACONOQ a de grands défis à relever pour la protection des consommateurs en veillant notamment sur leur santé. Leur mission étant de ne pas exposer les Congolais aux produits impropres à la consommation et non conformes, nous, SGS Congo en tant que société d'inspection, avons bien voulu accompagner cette agence pour qu'elle atteigne les objectifs assignés ».

Avec les signes de qualité qui seront visibles, notamment les labels délivrés après les contrôles et la certification qui seront faits avec les partenaires, seuls les produits conformes seront mis sur le marché. « Par ce partenariat, nous pouvons rassurer les Congolais qu'ils pourront calmement choisir les produits parce qu'ils auront l'assurance que ce sont des produits qui sont conformes et donc propres à la consommation », a conclu le directeur général de l'Agence congolaise de la normalisation et de la qualité.