Sud-Soudan: Al-Sadiq Al-Mahdi salue l'accord de Juba et appelle à l'unité nationale

Khartoum — Le chef du Parti national Umma, Al-Sadiq Al-Mahdi a salué l'accord de Juba qui a été récemment signé entre le gouvernement de transition et le Front révolutionnaire soudanais et a déclaré qu'il représentait un pas vers la réalisation d'une paix permanente et juste dans le pays, et que son parti a formé un comité pour étudier l'accord et déterminer les points de rencontre et de désaccord avec les principes du parti.

Devant le premier forum politique organise samedi par le quotidien Al-Intibaha, Al-Mahdi a dit que l'accord représente un pas vers la paix, mais comme un accord de paix conclu dans un pays en situation de Soudan, a besoin du soutien de la communauté internationale.

Il a renouvelé l'accueil de son parti à l'égard de l'accord de paix, et a déclaré: «Nous continuerons à faire pression afin d'améliorer et d'affiner ce qui a été convenu, car notre objectif final est de parvenir à une paix juste et globale au Soudan». Al-Mahdi a souligné l'importance de former la Commission de la paix pour superviser les accords conclus au Soudan.