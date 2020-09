Algérie: Beldjoud - Une enquête déterminera les circonstances de la fuite sur l'oléoduc OK1

El-Oued — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a affirmé samedi à El-Oued qu'une enquête administrative approfondie sera enclenchée pour déterminer les circonstances et les causes de la fuite survenue jeudi sur l'oléoduc OK1 au niveau de la région de Chahmi, localité d'El-Bâadj, commune d'Oum-Tiour (170 km Ouest d'El-Oued).

"Les doléances des professionnels, notamment les agriculteurs et éleveurs affectés par l'incident, seront prises en charge", a rassuré également M. Beldjoud qui s'est rendu, à la tête d'une délégation ministérielle composée des ministres de l'Energie, l'Environnement, des Ressources en eau et de l'Agriculture, au lieu de l'incident pour s'enquérir de près des dégâts occasionnés et écouter les doléances des citoyens.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a indiqué que le Président de la République a ordonné la programmation de cette visite de terrain et donné des instructions fermes aux ministresconcernés par cet incident pour trouver les solutions dans les brefs délais, hâter le traitement de ses effets secondaires et éliminer les risques éventuels susceptibles de nuire à la vie professionnelle du citoyen.

Concernant l'enquête administrative approfondie à enclencher, le ministre de l'Intérieur a fait savoir que "des commissions seront dépêchées demain, dimanche, pour mener une enquête technique spécialisée au niveau de tous les secteurs concernés par cet incident et oeuvreront, avec l'appui de citoyens et sur la base de leurs préoccupations, en vue de déterminer les responsabilités et les risques ainsi que les solutions radicales à apporter.

S'agissant de l'incendie qui s'était produit sur l'oléoduc, plus précisément au niveau de Oued-Yetel, en raison de la fuite de pétrole, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a indiqué que "des commissions spécialisées seront chargées de l'enquête pour déterminer ses circonstances et ses causes."