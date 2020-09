Cote d'Ivoire: Election c pas gnaga » - Les artistes appellent à des élections apaisées

Sensibiliser les acteurs politiques et les populations ivoiriennes dont plus de 7 millions d'électeurs et leurs familles à des élections apaisées et à l'harmonie sociale en Côte d'Ivoire. C'est l'un des objectifs du projet « Election c pas gnaga » dont le thème porte sur «Elections sans violence! Environnement social apaisé! »

Le lancement du projet a eu lieu, le 28 août dernier, au Sofitel Hôtel IvoireAbidjan. Cette assise a vu la participation de plusieurs personnalités artistiques, religieuses et politiques au nombre desquelles Alpha Blondy (porte-voix des artistes), l'archevêque Guy Vincent Kodja (porteparole des confessions religieuses) et Amédée Djè, président par intérim du Rassemblement pour la concorde et la paix (RPC Paix), pour les organisations politiques.

Dans les différentes allocutions, tous les intervenants, en saluant l'initiative de ce projet ont appelé les politiques à avoir une attitude de pardon, de réconciliation et de paix. Ils ont aussi invité les populations ivoiriennes à éviter surtout de se faire manipuler par les politiques au gré de leurs intérêts.

Ensemble, ils ont appelé à des élections apaisées et crié «non aux violences et aux morts lors des élections !» Il faut noter que le projet « Election c pas gnaga » est porté par Régis Bio Lemonn, Président de l'Association FootAttitude et Zoumana Bakayoko président directeur de la chaine « Ivoire tv music ».

Pour suffisamment impacter les populations, un « single » a été réalisé pour accompagner la campagne de sensibilisation adossée au projet « Election c pas gnaga ». L'opus a été arrangé par David Tayorault avec la participation de plusieurs artistes dont le Groupe Magic Diezel, Abou Nidal, Eunice Zunon, Maréchal DJ et le Molare.

Pour les porteurs du projet, c'est une belle chanson de sensibilisation à la paix, à la réconciliation et à des élections sans violence produite par un collectif d'artistes de tous genres musicaux urbains.

FootAttitude, qui promeut la culture de la paix à travers la tolérance, le fair-play et la non-violence comme en 2010 et 2015, lance ainsi « Election c pas gnaga », une vaste campagne de sensibilisation pour des élections sans violence en Côte d'Ivoire, quand on sait que le 31 octobre prochain aura lieu la présidentielle qui mobilise déjà toutes les chapelles politiques.

Dans les prochains jours, une campagne de proximité autour d'une caravane itinérante avec l'installation d'un espace dédié à la sensibilisation, sous forme d'une foire des élections, couvrant la période de campagne officielle sera mise en œuvre dans les communes d'Abidjan et dans les grandes villes de l'intérieur. Cet espace sera animé par les partis et mouvements politiques, la société civile, les institutions internationales et partenaires au développement.