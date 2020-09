Ile Maurice: Nad Sivaramen - «Il faut parler de realpolitik sans détourner le regard de l'après 29 août»

interview

A lire les commentaires, il semblerait que votre éditorial d'hier «Laurette, un Grégoire nouveau?» soit resté en travers de la gorge de plus d'un...

En effet, cela arrive souvent quand on prend un sujet à rebrousse poil. Mon éditorial d'hier ne parle pas du succès indéniable en termes d'affluence, de la qualité de la foule, de la composition ethnique, de l'agenda caché ou pas de Bruneau Laurette ou de ceux qui l'entourent ou qui veulent tirer profit. J'ai déjà écrit que la marche du 29 août dépasse la seule personne de Bruneau Laurette - qui a eu (on l'a écrit plusieurs fois) le mérite et le courage de fédérer ces dizaines de milliers de Mauriciens.

Mais il y avait le contexte de ras-le-bol quasi généralisé (achat de médicaments et d'équipements par des proches pendant le Lockdown, le Covid-Bill, loi liberticide contre les Facebookers, le terrible épisode Wakashio plus le triste sort de nos amis dauphins) qui a aussi grandement contribué à faire bouger la masse, au delà de la personne de Bruneau Laurette. La marche était un exutoire pour nous tous, citoyens déçus, en colère, frustrés et désireux d'envoyer un signal fort au GM.

Ce point était fait. D'ailleurs le jour de la marche, l'express titrait dès l'aube, avant le succès populaire : on ne marche plus seul! «Je marcherai, aujourd'hui, en compagnie de mes compatriotes dans les rues de Port-Louis, un p'tit drapeau de Maurice en main. L'heure me semble trop grave pour rester assis derrière un clavier, à demeurer simple spectateur, alors que mon pays s'enlise dans une médiocrité criarde, engendrée par un régime aux dérives manifestement totalitaires.

Il est temps pour nous de reprendre nos pleins droits de citoyens - acteurs de premier plan dans toute démocratie qui se respecte - et envoyer un signal fort à ceux qui ont oublié qu'ils travaillent pour nous. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai l'impression de ne plus crier dans un désert, que je serai au milieu d'une foule de toutes les couleurs, réunies sous le quadricolore, dans le même état d'esprit. Asé fané, do!», avais-je écrit le 28 août.

Pourquoi donc comparer Bruneau Laurette au Père Jocelyn Grégoire ?

Parce qu'il faut bien parler de realpolitik et discuter sans détourner le regard de l'après 29 août. Cet editorial du jour - qui fait polémique et tant mieux ! - évoque la realpolitik, plus particulièrement l'embarras du MMM et du PMSD à maintenir leur soutien vis à vis de Bruneau Laurette, et en particulier lors de la marche citoyenne du 12 septembre à Mahebourg. Cela pourrait paraître surprenant vu le succès de la marche du 29 août. Nul besoin de monter sur le Piton de la Petite Rivière-Noire pour s'apercevoir que ces deux partis, qui puisent dans le même bassin d'électeurs, ont réalisé que Bruneau Laurette risque de leur pomper des partisans par dizaines de milliers, comme Jocelyn Grégoire l'a fait en 2019. D'où la hantise. Je ne parle pas de religion ici, il faut pas faire d'amalgame, mais de réels rapports de forces sur le terrain.

Mais cette comparaison avec Grégoire passe mal..

Je comprends que certains aient lu juste le titre et tirent des conclusions hâtives. Ce texte doit être lu sans émotion et à travers une grille - rapport des forces sur le terrain - science-po. Si le MSM a pu mater, en 2019, en regions urbaines ou semi-urbaines le MMM et le PMSD séparément, n'est-ce pas un peu grace aux votes grappillés ça et la par le religieux Grégoire ? C'est dans cette optique que la comparaison Laurette-Gregoire tient. Sinon comment expliquer que l'opposition présente le 29 août à Port-Louis brillera par son absence le 12 septembre à Mahebourg...

Ayant compris que Bruneau Laurette peut potentiellement provoquer une hémorragie parmi les leurs, le MMM et le PMSD reculent.

Par rapport à Zezi Vré Zom (ZVZ), c'est Bruneau Laurette qui a fait savoir qu'il n'apprécie pas l'autre manif du 12 septembre à Curepipe. Oui c'est vrai que ZVZ n'est pas proche de Gregoire (même si celui-ci aurait tenté un rapprochement), mais en critiquant le move de ZVZ, Laurette ne vient-il pas critiquer l'Eglise et ses pères/frères et qu'ils ne réfléchissent pas ensemble ?

Mot de la fin...

Et pour ceux qui ne partagent pas mon analyse, c'est pas grave...car on ne peut pas toujours être d'accord sur tout, mais j'aimerais quand même rappeler, surtout à ceux qui aiment de faux procès à des textes sans vraiment les lire mes deux précédents éditoriaux relatifs à la marche sans précédent du 29 août - qui reprenaient bien des arguments mis en avant ici :

1) on ne marche plus seul

2)Printemps mauricien

Bien à vous et merci de vos critiques que je lis avec plaisir, preuve que mes écrits vous touchent. C'est dans le débat et la confrontation des perspectives que nous allons avancer comme Mauriciens aux origines et perspectives plurielles. Il faut lutter contre ceux qui veulent nous séparer. J'étais fier d'être de ceux qui ont marché le 29 août. Le 12 septembre je marcherai une nouvelle fois, et je sais que je ne marcherai pas seul.

Patriotiquement, bon week-end,