Algérie: Fuite de l'oléoduc OK1 - Des commissions pour déterminer l'ampleur des dégâts et les indemnisations

El-Oued — Les membres de la délégation ministérielle qui s'est rendue samedi sur le lieu de l'incident de la fuite sur l'oléoduc OK1, dans la zone de Chami, localité d'El-Baâdj (Ouest de la wilaya d'El-Oued), ont indiqué que des commissions ministérielles spécialisées vont être dépêchées pour déterminer l'ampleur des dégâts et l'indemnisation des personnes affectées.

Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, qui a présenté ses excuses à la population de la wilaya, en tant que représentant du secteur de l'Energie au Gouvernement, a affirmé que les équipes techniques de la Sonatrach sont à pied d'œuvre pour réparer la panne dans les 48 heures.

Il a ajouté que des moyens de l'Entreprise nationale des services aux puits ont été mobilisés pour les opérations d'absorption des eaux polluées le long de l'oued et le traitement de toutes les flaques d'eau contaminées.

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a signalé, de son côté, que les services de son département vont effectuer des analyses des eaux de puits, que ce soit ceux d'eau potable (AEP) dont les indices préliminaires montrent l'absence de contamination, ou les puits d'irrigation agricole, avec un contrôle de l'ensemble du réseau d'eau potable, en plus de projeter de nouveaux puits d'AEP pour la région.

Une commission ministérielle du secteur de l'Agriculture, regroupant des techniciens et spécialistes, se chargera d'analyser le sol et les eaux des puits d'irrigation, en plus de recenser les agriculteurs et éleveurs affectés, a-t-on fait savoir.

Le travail technique de terrain de ces commissions ministérielles donnera une visibilité plus précise de l'ampleur des dégâts et leur nature, et permettra le recensement des personnes affectées, comme l'a souligné également le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.