Algérie: Le changement global et radical "est déjà en route"

Alger — Le changement "global et radical", tel que revendiqué par le peuple algérien, "est déjà en route" et "avance à pas sûrs", souligne l'éditorial de la revue El-Djeïch dans son dernier numéro.

"Le changement global et radical, tel que revendiqué par le peuple algérien, est déjà en route et il avance à pas sûrs, en dépit de contraintes objectives et imprévues, à l'exemple de la pandémie du coronavirus et d'autres, créées à dessein, dans le but d'alimenter les tensions sociales et d'ébranler la stabilité du pays", affirme la même source.

Pour El-Djeïch, "les prémices de ce changement souhaité commencent à poindre à l'horizon", ajoutant que sur le plan interne, ce changement "s'est manifesté par une ferme détermination à imprimer une réelle impulsion au développement national, en particulier au niveau des zones d'ombre qui ont souffert, des années durant, de la marginalisation, alors qu'au plan extérieur notre pays a renoué avec son leadership à l'échelle régionale et internationale".

Ceci contribuera au "renforcement de la stabilité nationale et à la mise en échec de toute tentative des forces opposées au changement d'ébranler cette stabilité, comme l'a réaffirmé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en déclarant : +La bataille du changement radical qui a sa logique, ses outils, ses hommes et ses sacrifices, se poursuivra inexorablement quel qu'en soit le prix+. Et d'ajouter : +Cela ne peut être réalisé qu'à travers une approche participative qui allie ambition réaliste et volonté sincère de la mettre progressivement en œuvre pour s'éloigner des pratiques du passé et conférer une nouvelle impulsion au pays qui permettrait au citoyen d'avoir confiance en lui-même, envers ses institutions et sa patrie+".

Sur cette base, observe la revue, "les tentatives visant à priver le peuple de son droit au changement radical et de permettre aux compétences nationales loyales de gérer les institutions de l'Etat, conformément à une nouvelle approche, loin de la politique de la fuite en avant, seront vouées à un cuisant échec face à la ferme volonté des Algériens de tourner la page du passé et de mobiliser toutes les énergies et les ressources pour redresser le pays".

L'Algérie, poursuit l'éditorial d'El-Djeïch, "ne déviera point de la voie qu'elle a empruntée avec conviction pour atteindre les objectifs fixés. Bien plus, elle continue d'avancer en vue de concrétiser une des priorités les plus importantes arrêtée lors de la tenue des ateliers ouverts par le président de la République, au lendemain de son élection".

Parallèlement au processus d'édification de l'Algérie, "lancé sur des bases solides, et au regard de la conjoncture exceptionnelle qui caractérise la situation au niveau régional, mais aussi conformément aux principes immuables inspirant sa politique étrangère (...), l'Algérie a enregistré, ces derniers mois, un retour en force de sa diplomatie sur la scène internationale", souligne-t-on encore.

"A l'heure où notre pays est engagé dans la bataille du changement radical, l'Armée nationale populaire, dont les différents établissements de formation ont enregistré, le mois dernier, la sortie de nouvelles promotions venues renforcer ses unités déployées à travers tout le pays, ainsi que l'exécution, par différentes forces, d'exercices démonstratifs couronnant une année de préparation au combat, demeure le garant de notre intégrité territoriale, de notre souveraineté nationale et de l'unité de notre peuple", conclut l'édito d'El-Djeïch.