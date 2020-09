Maroc: Yassine Bounou sévillan pour de bon

Munir Mohamedi résilie son contrat avec FC Malaga

Le gardien de but marocain Yassine Bounou va rester au FC Séville. Le club andalou est parvenu à un accord avec Gérone pour racheter définitivement le contrat de l'international marocain.

Bounou, auteur d'une très belle saison marquée par le sacre de l'Europa League, défendra les couleurs de l'équipe andalouse durant les quatre prochaines saisons, a annoncé FC Séville.

«FC Séville et FC Gérone ont conclu un accord pour le transfert, pour les quatre prochaines années, du gardien de but Yassine Bounou qui a joué en qualité de prêté au club de Séville la saison dernière», précise le club de la capitale andalouse dans un communiqué.

«Le gardien de but marocain a réalisé une fin de saison exceptionnelle, étant l'un des artisans de la sixième victoire de l'équipe de Séville en UEFA Europa League, couronnée par une magnifique finale de tournoi avec de grandes performances», écrit le club sévillan.

Bounou a disputé un total de 18 matches la saison dernière, 10 en Europa League, 6 en Liga et 2 en Coupe du Roi.

Sous contrat avec Gérone jusqu'en 2021, Bounou a défendu les couleurs du club catalan dans 85 matchs (52 en première division, 32 en deuxième division et 1 en Coupe du Roi).

Arrivé en Espagne en 2012 en provenance du Wydad Casablanca, le gardien de but des Lions de l'Atlas a joué pour l'équipe réserve de l'Atlético Madrid et au Real Saragosse, avant de rejoindre Gérone en 2016.

Par ailleurs, le gardien de but marocain, Munir Mohamedi, a résilié définitivement son contrat avec FC Malaga, équipe évoluant en deuxième division du championnat espagnol, a annoncé le club andalou.

«FC Malaga et Munir Mohamedi mettent fin, d'un commun accord, à leur relation contractuelle à l'amiable», souligne l'équipe espagnole dans un communiqué.

A cette occasion, FC Malaga souhaite une carrière pleine de succès à l'international marocain dans ses nouveaux projets.

Le gardien de but, arrivé à Malaga en 2018 en provenance de Numancia, a signé une grande saison 2019/2020 couronnée par le Prix Zamora du meilleur portier de la deuxième division espagnole après m'avoir concédé que 29 buts en 38 matchs, soit une moyenne de 0,76 but par match, fait remarquer la même source.

Selon des médias locaux, Mohamedi est sur le point de signer avec le club turc de Hatayspor.

Les AG du KACM pour le 30 septembre

Le club du Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM), section football, a annoncé la tenue de ses Assemblées générales ordinaire et extraordinaire le 30 septembre courant au Grand stade de Marrakech.

Cette décision a été prise après la réunion du bureau dirigeant du KACM et l'examen de la situation actuelle du club et après consultation du conseiller juridique du club ainsi que l'expert comptable sur la disponibilité des rapports moral et financier, indique un communiqué du KACM.

A l'issue de cette réunion, il a été décidé de la tenue "de façon irréversible" de l'AGE et de l'AGO le 30 septembre au Grand stade de Marrakech à partir de 19H00.

La même source a fait savoir que tous les adhérents remplissant les conditions légales requises seront notifiés par courrier recommandé. Ainsi, ils sont habilités à retirer les rapports moral et financier auprès de l'administration du club située au quartier Guéliz.

L'administration du club réaffirme sa neutralité dans les élections du nouveau bureau dirigeant et le respect des lois régissant ces échéances, appelant l'ensemble des composantes du club à l'unité pour que l'équipe parvienne à se maintenir en Botola Pro D2 et à ouvrir la voie au changement escompté lors des élections du 30 septembre.

L'ordre du jour de l'AGO comporte notamment l'examen du procès-verbal de la précédente AGO, la lecture, l'examen et l'approbation des rapports moral et financier des saisons 2018-2019 et 2019-2020.