Soudan: Hamdok insiste sur l'unité des forces de la révolution pour protéger la transition

Khartoum — Le Premier ministre de transition, Dr Abdulla Hamdok, a affirmé dimanche la volonté du gouvernement de transition de réaliser une paix globale et juste qui s'attaque aux causes profondes de la crise soudanaise et permet le retour des personnes déplacées et les réfugiés, en plus de répondre aux aspirations du peuple soudanais.

Dr Hamdok qui a rencontré ce dimanche à son bureau, une délégation représentant l'Association des professionnels soudanais (APS), a souligné que la paix inclura tous les groupes des mouvements de lutte armée.

Le Premier ministre a affirmé que la communication sur le processus de paix avec les deux dirigeants Abdel Aziz Al-Hilo et Abdel Wahid Mohamed Nour se poursuivait, ajoutant que lors de sa récente visite à Addis-Abeba, il avait contacté Abdul Wahid Mohammad Nour, décrivant le dialogue avec lui comme positif.

Il a affirmé l'importance de la déclaration conjointe publiée, à l'issue de ses entretiens avec le chef Abdel Aziz Al-Hilo, qui propose une feuille de route et une nouvelle méthodologie sur le processus de paix.

Hamdok a apprécié les contacts de l'APS avec Al-Hilo, soulignant la nécessité d'unifier les forces de la révolution pour protéger le processus de transition.

Au sujet de la discussion sur les défis économiques, le Premier ministre a souligné que le contrôle est une responsabilité conjointe entre les Walis (gouverneurs) nouvellement nommés et les comités de la société civile, de l'APS, de la résistance et du changement et des services.

Il a affirmé l'indépendance du travail des syndicats, expliquant que l'expérience de la restauration des syndicats était une bataille importante, même à l'époque de la dictature pour produire une recette économique purement soudanaise

La délégation de l'APS a assuré le résultat de la réunion entre Dr Hamdok et Al-Hilo, en la décrivant comme une étape importante qui fera avancer la réalisation de la paix.