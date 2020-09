Maroc: Marrakech - Adoption de l'enseignement présentiel en alternance dans la majeure partie de la préfecture (AREF)

Rabat — L'Académie Régionale de l'Education et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi, a annoncé dimanche soir, qu'il a été décidé l'adoption de l'enseignement présentiel en alternance dans la majeure partie du territoire de la préfecture de Marrakech, pour la rentrée scolaire 2020-2021.

"Suite à la réunion du Comité technique d'échange d'informations et de suivi de la rentrée scolaire, tenue samedi sous la présidence du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi- Lahlou, il a été décidé, au niveau de la direction provinciale de l'Education Nationale de Marrakech, l'adoption du modèle de l'enseignement présentiel en alternance dans la grande partie des établissements scolaires publics et privés situés dans les zones urbaines et rurales de cette préfecture", a indiqué l'AREF dans un communiqué.

Toutefois, a ajouté la même source, "les établissements scolaires publics et privés situés au niveau des arrondissements de M'hamid, de Hay Mohammadi et Hay Hassani, ainsi que les quartiers de Ben Tachfine, Al Afak, Abou Hourayra à Azli, Saâda à Iziki, Avenue Houmane El Fetouaki, Avenue Lmssala, Attakadoum, Ahmed Qarmach (quartier militaire), et douar Belaguid, feront l'exception et vont adopter le modèle d'enseignement à distance".

"L'Académie Régionale de l'Education et de la Formation (AREF) de Marrakech- Safi continuera à communiquer avec l'ensemble des parties concernées et l'opinion publique en fonction de ce qu'impose toute nouveauté liée à cette question", conclut la même source

L'adoption des modèles pédagogiques au niveau de la préfecture de Marrakech demeure tributaire de l'évolution de la situation épidémiologique et des conditions de mise en œuvre du protocole sanitaire au sein des établissements scolaires, avait indiqué le directeur de l'Académie Régionale de l'Education et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi, M. Moulay Ahmed Karimi.

L'AREF Marrakech- Safi avait indiqué auparavant que "Les formules pédagogiques (enseignement en présentiel ou à distance) qui seront adoptées dans les établissements scolaires au niveau de la préfecture de Marrakech seront déterminées en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique".

L'adoption du modèle pédagogique sera déterminée aussi par les conditions d'application du protocole sanitaire dans les établissements scolaires publics et privés, poursuit la même source.