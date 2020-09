Algérie: Jeux militaires internationaux - Chanegriha honore les membres de la délégation sportive

Alger — Le Général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a honoré dimanche au siège du ministère de la Défense nationale à Alger, les membres de la délégation sportive militaire ayant pris part à la 6e édition des Jeux militaires internationaux, organisée du 23 août au 2 septembre en Russie.

Lors de cette cérémonie, le Général de corps d'Armée a tenu à transmettre, lors d'une allocution prononcée à cette occasion, les salutations et les félicitations du Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et à présenter ses félicitations aux membres de la délégation militaire qui ont fait de leur mieux afin de réaliser des résultats faisant la fierté de leur armée et leur patrie et suscitant auprès de leur vaillant peuple toute la reconnaissance et la gratitude.

"Il m'est agréable, à votre retour après la participation honorable à la 6e édition des jeux militaires internationaux de vous transmettre les salutations et les félicitations du Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de

la Défense nationale, et de vous présenter mes vives félicitations en guise de reconnaissance pour les résultats très honorables que vous avez pu réaliser face aux sélections de pays ayant une longue expérience dans ce genre de jeux militaires de haut niveau, des résultats qui font la fierté de notre Armée et notre Patrie et suscitent auprès de notre vaillant peuple à travers l'ensemble du territoire national toute la reconnaissance et la gratitude", a dit Chanegriha dans son allocution.

"Ces places honorables dignement remportées constituent des résultats que nos athlètes militaires ont l'habitude de réaliser, en s'excellant et hissant les couleurs nationales aux différents forums internationaux, mettant ainsi en valeur les grandes compétences individuelles, les fins

talents sportifs, et les grandes facultés spirituelles qui distinguent le militaire algérien, doté de discipline exemplaire, de grande détermination et de persévérance, toutes découlant intrinsèquement de son patriotisme et de son sens de responsabilité", a-t-il dit.

Le Général de Corps d'Armée a souligné que le Haut Commandement accorde un intérêt particulier aux sports militaires, partant de son intime conviction que la disponibilité opérationnelle et la capacité du parfait accomplissement des diverses missions de combat et opérationnelles assignées, exigent une grande aptitude physique chez les militaires.

Aussi, l'aptitude physique du militaire et ses facultés mentales constituent deux objectifs essentiels dans l'instruction militaire", a encore confirmé Chanegriha dans son discours.

Il également a réitéré ses félicitations aux membres de la délégation sportive militaire et son staff technique tout en les exhortant à aller de l'avant vers de futurs meilleurs résultats et plus de distinction.

Cette cérémonie intervient à l'issue de la participation très honorable de la délégation sportive militaire ayant pris part à la 6e édition des Jeux militaires Internationaux où la sélection militaire a décroché la 4e place au classement par équipes, parmi onze pays participant à la discipline

"section aéroportée" ainsi que la 3e place pour l'équipe cynotechnique relevant de la Gendarmerie Nationale, parmi six équipes ayant concouru dans la discipline de "l'ami fidèle".

Elle s'est déroulée en présence du secrétaire général de du ministère de la Défense nationale, des Commandants de Forces, de la Gendarmerie Nationale, du Commandant de la 1ère Région Militaire, du Contrôleur Général de l'Armée, ainsi que des Chefs de Départements, des Directeurs centraux et des Chefs de Services du Ministère de la Défense Nationale et de l'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire.