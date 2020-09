Egypte: Séance d'entretiens entre les ministres des AE d'Egypte et de Malte

Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry a tenu dimanche une séance d'entretiens avec son homologue maltais, , Evarist Bartolo sur un nombre de questions bilatérales et régionales d'intérêt commun.

Les chefs de diplomatie ont confirmé les relations bilatérales historiques et la nécessité de poursuivre le renforcement de la coopération entre les deux bords dans divers domaines, rapporte le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez.

MM. Choukry et Bartolo ont souligné l'importance de la reprise des vols aériens directs entre leurs pays et de la promotion de la coopération touristique, au vu de l'application de strictes mesures préventives et sanitaires dans les sites touristiques en Egypte.

Passant à l'immigration illégale, les deux ministres ont jugé impératif de prendre le mal à la source sous un angle global, afin d'y remédier aux échelons régional et international, insistant sur la nécessité d'observer les principes de la responsabilité commune et du partage des charges entre les pays du sud et du nord de la Méditerranée et les pays membres de l'UE.

M. Bartolo a remercié l'Egypte pour ses efforts en vue de freiner l'immigration clandestine au départ de ses côtes depuis 2016 et en vue d'accueillir les migrants sur son sol.

Les développements prévalant au Moyen-Orient et en Libye ainsi que la cause palestinenne ont également fait l'objet d'examen, a indiqué le porte-parole.