Maroc: Clôture en beauté de la 17ème édition du Festival international des contes

Le rideau a été tombé vendredi soir sur la 17ème édition virtuelle du Festival international Maroc des Contes en nominant des maîtres conteurs en tant qu'"Ambassadeurs du Conte" et en remettant des prix aux gagnants du concours officiel du festival.

Le festival, lancé le 07 août dernier sous le thème "La parole du Monde dépasse la Covid-19" et organisé par l'Association Conte Act pour l'éducation et les cultures en partenariat avec le ministère de la culture de la jeunesse et des sports et la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kenitra, a attribué le titre de "l'Ambassadeur du conte" cette année à un groupe de maîtres conteurs, à savoir Yassine El Regragui de Rabat et Prinsh Malatsi de l'Afrique du Sud. Le reste des ambassadeurs du conte seront couronnés prochainement, et cela concerne Ahmed Oujebayir et Ahmed Bouchama de Marrakech, note la même source.

La cérémonie de remise des prix, à laquelle ont assisté notamment l'ambassadeur du Yémen, Azzedine Saeed Al-Asbahi et le représentant du ministère de la culture, a été aussi marquée par l'annonce des quatre gagnants dans le concours officiel organisé par le Festival tout au long du mois. L'Oscar du meilleur conteur international (prix du jury) a été attribué au conteur camérounais François Assandy, tandis que la Marocaine Nawal El Haj a remporté le Prix du meilleur conte sur la pandémie de la Covid-19 (prix du jury).

Concernant le Prix du public international de la meilleure conteuse, il a été décerné à la Marocaine Ikram Souitta (à traversle vote sur les réseaux sociaux), précise la même source, ajoutant que le Prix du public du meilleur conteur-enfant a été attribué à la fille yéménite "Ghaidaa Hicham Al Ariqui".

A cette occasion, le jury international, composé de membres de différents pays, à savoir notamment la Palestine, la France, l'Italie, l'Allemagne et le Maroc, a salué à l'unanimité les efforts fournis par les participants dans les différentes catégories annoncées tout en les encourageant à fournir plus d'efforts afin de préserver cette culture immatérielle. Le processus d'arbitrage s'est déroulé avec succès dans le cadre de la distanciation imposée par la pandémie de Covid-19, a indiqué la représentante du jury, Amine El Mghari, citée dans le communiqué, ajoutant que l'annonce des résultats et la félicitation des participants se sont faites via l'application "Zoom" qui a été utilisée par le Festival dans sa 17ème édition.

Pour sa part, la présidente de l'association Conte'Act et la directrice du Festival international "Maroc des Contes", Najima Thay Thay Ghozali, a renouvelé, au nom du comité d'organisation, ses félicitations aux gagnants et aux participants pour leurs efforts considérables, relevant que chacun recevra un certificat de participation dansla compétition par les différents pays participants.