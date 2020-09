Maroc: Interdiction des déplacements de et vers Khénifra et M' rirt

Les autorités locales de la province de Khénifra ont décidé d'interdire, depuis hier à midi, tout déplacement de et vers les villes de Khénifra et de M'rirt en raison de la recrudescence du nombre de cas positifs au coronavirus.

Le Poste de coordination provinciale (PCP) en charge de la gestion de la pandémie de Covid-19 a décidé l'interdiction de tout déplacement de et vers ces villes à l'exception des personnes munies d'"une autorisation de déplacement exceptionnelle délivrée par les autorités locales compétentes", indique-t-on de source à la préfecture de la province de Khénifra. Et la même source de préciser que : sont exemptés de cette décision, également, le secteur du transport des marchandises, des produits de base et des services, les déplacements d'ordre professionnel ou ceux justifiés par une extrême nécessité, ainsi que les déplacements pour des raisons humanitaires ou liées à la rentrée scolaire et universitaire pour les élèves et étudiants.

Le PCP a, aussi, décidé de suspendre les transports en commun liant la ville de Khénifra et M'rirt d'une part, et les deux communes aux autres villes de la province, de procéder à la fermeture des cafés et restaurants des deux villes à 22h00, d'interdire tout accès aux espaces verts et aux espaces publics au-delà de 22H00 et de fermer le souk hebdomadaire d'Ahtab dans la ville de Khénifra ainsi que des souks de bétail des deux villes, poursuit la même source.

Il a été également décidé d'interdire toute activité commerciale autre que la vente de légumes et de fruits dans le souk hebdomadaire de M'rirt en plus de la fermeture des marchés et commerces à partir de 17h00 et l'interdiction de diffuser les matchs de football dans les cafés pour les deux villes.

Les autorités locales et les services sécuritaires ainsi que toutes les institutions et administrations concernées ont été appelées à coordonner avec les services communaux pour mettre en œuvre ces décisions.

Les autorités locales exhortent les citoyens à observer scrupuleusement les mesures de précaution et prévention annoncées et à s'engager avec responsabilité dans les efforts nationaux visant à freiner la propagation du Covid-19, faisant savoir que les contrevenants à ces règles seront soumis à des sanctions dissuasives conformément à la législation en vigueur.

Distribution de masques à El Attaouia

La société civile de la ville d'El Attaouia (province d'El Kelaâ des Sraghna), en coordination avec les autorités locales et les services sécuritaires, a organisé, mardi et jeudi, une vaste campagne de sensibilisation sur les dangers du nouveau coronavirus (Covid-19) et une opération de distribution de masques de protection.

Sous le signe "La mobilisation contre Covid-19 est un devoir national", la coalition des associations de la société civile "Al-Amal" s'est mobilisée pour distribuer 8.600 masques et des gels hydroalcooliques, tout en rappelant aux citoyens les gestes barrières et les mesures sanitaires pour éviter la contamination par le virus.

Lors de cette campagne, un effort soutenu a été déployé au niveau de différents quartiers afin d'inciter les citoyens à porter correctement les masques de protection et à respecter les mesures de précaution et de prévention recommandées par les autorités compétentes.

"Cette vaste campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la mobilisation générale pour faire face à l'épidémie et de la sensibilisation sur les dangers du laxisme dans l'application des mesures de prévention", a expliqué, à la MAP, le président de la coalition "Al-Amal", Khaled Afandi. Dans ce sens, il a appelé les citoyens à faire preuve de prudence, à éviter les rassemblements et les déplacements inutiles, et à observer méticuleusement les mesures de prévention mises en place pour limiter la propagation du Covid-19.

Campagne de sensibilisation à Fès

Des acteurs de la société civile ont lancé, jeudi dans de nombreux quartiers de l'ancienne médina de Fès, une campagne de sensibilisation pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

Cette action, initiée par l'organisation du scout marocain en partenariat avec les autorités locales, a pour objectif "la consécration de l'importance du travail de terrain pour véhiculer des messages clairs sur la gravité de cette maladie et sur les moyens de prévention".

Pour Kamal Ouriaghli, de la délégation Fès-Medina de l'organisation du scout marocain, cette campagne vise à sensibiliser les différentes couches de la population, petits et grands, hommes et femmes, aux risques auxquels elles s'exposent et à l'importance de la responsabilité individuelle et collective pour limiter la propagation du virus et protéger la santé de tous.

"Cette initiative vient traduire sur le terrain les orientations de notre organisation sur la nécessité de mobiliser la société civile pour que chacun assume sa responsabilité et contribue au respect des mesures barrières", a-t-il déclaré à la MAP. La campagne lancée jeudi vient étoffer un vaste programme d'actions de sensibilisation mené conjointement par la société civile et les autorités locales pour toucher à toutes les catégories de la population. Selon le ministère de la Santé, le respect des mesures préventives reste le meilleur moyen pour contrer la montée vertigineuse des cas de Covid-19, en particulier durant la première quinzaine du mois en cours. "La solution est de s'en tenir aux mesures préventives qui ont prouvé leur efficacité auparavant, notamment le port continu du masque, le respect de la distanciation physique d'environ un mètre, le lavage régulier des mains avec de l'eau savonneuse et l'utilisation des désinfectants hydro-alcooliques, ainsi que d'éviter les rassemblements, de sortir régulièrement de chez soi, sauf en cas d'extrême urgence, et d'aérer les chambres et les bureaux", souligne-t-on.