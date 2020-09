Egypte: Le pays tient à renforcer la coopération régionale et internationale pour réaliser la complémentarité industrielle

L'Egypte tient à renforcer la coopération régionale et internationale afin de réaliser la complémentarité industrielle commune en coopération avec les différentes institutions internationales en vue d'atteindre les objectifs de développement durable de l'Egypte, a affirmé la ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine El-Kabbaj.

Mme. El-Kabbaj prononçait une allocution en nom du président Abdel Fattah Al Sissi lors du 3e sommet mondial virtuel sur l'industrie et l'industrialisation, organisé par le ministère émirati de l'Industrie et des Technologies avancées en coopération avec l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel.

Le gouvernement égyptien a déployé de gros efforts pour renforcer la coopération industrielle au niveau régional avec plusieurs pays africains pour mettre en œuvre des programmes et des projets communs de développement et encourager la présence des entreprises égyptienne en Afrique en vue de mettre en place des projets d'infrastructure et de liaison logistique, ce qui contribue à soutenir le commerce et l'industrialisation commune au niveau de l'Afrique, a indiqué Mme El-Kabbaj.

Et d'ajouter que le sommet mondial sur l'industrie et l'industrialisation représente une opportunité distinguée pour réunir les experts, les industriels et les décideurs du monde entier afin d'échanger les expériences et les idées dans le but de soutenir le rôle du secteur industriel et de renforcer la coopération mondiale.

Le gouvernement égyptien tient à atteindre les objectifs de développement durable à la lumière du rôle axial que joue le secteur industriel à cet égard, en augmentant le produit national brut, renforçant la valeur ajoutée des produits, stimulant le commerce extérieur et en transférant les technologies avancées, a signalé la ministre