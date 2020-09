Egypte: La ministre de la planification publie une décision portant création d'un sous-Fonds d'Egypte

La ministre de la Planification et du développement économique, Hala El-Saïd a publié, ce dimanche, la décision n°7 pour "l'année 2020", portant création d'un sous-fonds d'Egypte pour les services financiers et la transformation numérique.

Le Fonds d'Egypte s'est basée sur le plan de l'État qui consiste à réaliser le développement global et durable et la vision d'Egypte 2030, nécessitant ainsi l'adoption et la mise en application du concept de la participation entre les secteurs public et privé, l'augmentation du volume des investissements et la diversification des sources de financement, a indiqué Mme El-Saïd dans un communiqué ce dimanche.

Elle a signalé le succès du fonds depuis sa création en attirant des investisseurs et des partenaires nationaux et étrangers et en signant des accords pour conclure de multiples partenariats.