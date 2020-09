Ile Maurice: Des rapports de la météo de Vacoas attendus

L'enquête pour faire la lumière sur le naufrage du remorqueur Sir Gaëtan avance. Le Central Criminal Investigation Department (CCID) a fait une demande officielle à la station météorologique de Vacoas pour des rapports sur le temps qu'il faisait lundi dans l'Est et le Nord et surtout sur les conditions de la mer.

En se basant sur ces informations, les officiers du CCID pourront établir s'il y a effectivement eu négligence et si les huit membres de Sir Gaëtan ont été forcés de prendre la mer malgré l'annonce de fortes houles par la météo.

Une source proche de l'enquête avance qu'ils auront alors suffisamment de preuves pour inculper d'homicide involontaire celui qui leur a donné l'ordre de sortir. Peu à peu, les langues se délient et les amis des rescapés et de ceux qui ont péri citent avec insistance le nom du Deputy Port Master, Kavidev Newoor. Par ailleurs, des témoignages ont déjà été recueillis des familles des victimes et des employés du port. Les enquêteurs étaient à la Mauritius Port Authority, jeudi et vendredi, et ils ont déjà sécurisé des documents clé. Selon nos informations, l'enquête est à plusieurs volets et le témoignage des rescapés sera crucial. Mais, pour l'heure, ils n'ont pas pu s'exprimer, étant toujours en état de choc. Les enquêteurs préfèrent attendre leur rétablissement afin qu'ils puissent donner leur déposition au mieux de leurs capacités et avec la mémoire claire. Ils ont retenu les services d'un homme de loi et l'exercice devrait se faire d'ici la semaine prochaine.

Dans un autre volet, des policiers de la Northern Division en service lors du drame, dont ceux de Poudre-d'Or et de la National Coast Guard, seront aussi interrogés. Les limiers du CCID, déjà en possession d'un diary of evidence, veulent savoir quelles actions ont été prises, dès l'alerte donnée.