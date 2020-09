Sénégal: Boynadji - La radio "Timtimol fm" célèbre le premier bébé de l'an musulman

Boynadji (Matam) — La radio communautaire "TimTimol Fm" de Ourossogui a célébré dimanche, à Boynadji, un village de la commune de Nabadji Civol, la 13 eme édition du premier bébé de l'an musulman, a appris l'APS auprès de son directeur Alassane Dia.

Cette fête est une manière de rappeler aux musulmans l'importance d'Achoura qui constitue le premier mois de l'an du calendrier musulman, qui doit être valorisé, a-t-il expliqué.

Selon M. Dia cette radio veut inciter les femmes enceintes à respecter les consultations prénatales en suivant les recommandations établies par le programme élargi de vaccination (PEV) et, une fois à terme, à mettre leur enfant au monde sans difficultés.

Des cadeaux ont été remis à la famille du nouveau-né dans le but d'encourager les femmes enceintes à suivre leurs visites prénatales et à accoucher dans des structures sanitaires, ajoute-t-il, tout en remerciant le gouvernement du Sénégal pour sa politique de santé avec la gratuité de la césarienne et la couverture de la maladie universelle (CMU), entre autres leviers.

Pour sa part, Blaise Diedhiou, infirmier chef de poste de Boynadji, a félicité la radio communautaire d'avoir initié cette "belle fête" pour encourager les femmes à fréquenter les structures sanitaires et à déclarer le plutôt possible les nouveaux nés à l'état civil. Il s'est réjoui du suivi correct des visites prénatales de la mère et du nouveau-né.

Le médecin chef du district sanitaire de Matam, Dr Latyre Diouf, a remercié le directeur de cette radio "pour cette belle initiative avec ses deux volets qui sont très importants".

Il l'a encouragé à persévérer dans la sensibilisation des femmes enceintes, afin de lutter contre la mortalité maternelle et néo-natale et d'éradiquer certaines maladies avec le PEV.