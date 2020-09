Sénégal: Polémique sur la gestion des inondations

Ce week-end, les fortes averses ont provoqué des inondations un peu partout dans le pays. Les vidéos de Sénégalais les pieds dans l'eau ont été largement partagées, provoquant l'indignation sur les réseaux sociaux.

À Dakar, c'est principalement le quartier Keur Massar en banlieue qui a été touché. De l'eau pratiquement jusqu'aux genoux, Malick Sy, père de deux enfants, fait le tour de sa maison avec dépit. Toutes les pièces sont inondées, les fauteuils, matelas et frigo détrempés : « Là, l'eau est montée jusqu'au niveau des plinthes, mais cette fois-ci, çà a débordé. L'eau est beaucoup rentrée et a dépassé les prises. J'ai coupé le courant, parce que l'eau est passée par-dessus. »

Dans le même quartier, Daouda Sylla a dû fuir sa maison devenue inhabitable : « On a été obligés de déguerpir parce que la maison était envahie par les eaux. Cette année, c'est une catastrophe. Il n'y a aucune infrastructure. Or nous, quand nous avons acheté la parcelle, on nous avait dit qu'il y avait l'assainissement, canalisations et tout. Nous, on a pris, on a acheté, on a investi. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. »

Plan Orsec

Face à ce problème récurrent, Mamadou Sall, délégué de quartier, se félicite de la mobilisation des populations pour évacuer l'eau, mais il demande un soutien étatique : « On sait que les autorités locales n'ont pas les moyens de restructurer la cité. Ça, c'est l'État seul qui doit prendre ces responsabilités, nous créer des canaux pour une canalisation pour évacuer les eaux. »

Le président Macky Sall a demandé le déclenchement du plan d'urgence Orsec d'organisation des secours.