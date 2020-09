Cote d'Ivoire: Promotion des droits des enfants dans la cacaoculture - La Fondation ICI lance une nouvelle stratégie

La lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture se renforce et se dynamise. Pour sa nouvelle stratégie de lutte, la Fondation International Cocoa Initiative (ICI) met l'accent sur les droits des enfants et des travailleurs dans toute la chaîne d'approvisionnement du cacao, selon un communiqué de presse dont nous avons reçu copie.

Pour y parvenir, la Fondation appelle à une expansion massive des efforts de tous les acteurs du secteur du cacao.

« Selon les estimations, environ un enfant sur trois vivant dans les zones de culture du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana (qui représentent plus de 65 % de la production mondiale de cacao) est impliqué dans le travail des enfants.

Le travail forcé, bien qu'à une échelle plus localisée et limitée, est également un réel problème au sein des chaînes d'approvisionnement agricoles.

Pour relever ces défis et protéger tous les enfants et adultes à risque, l'ICI estime qu'une expansion massive des efforts, y compris un investissement et un engagement plus importants, est nécessaire de la part de tous les acteurs du secteur du cacao qui ont une responsabilité partagée d'agir », indique le communiqué de presse.

En effet, la nouvelle approche de la Fondation ICI pour 2021-2026 définit une vision pour aider les communautés de cacao à prospérer grâce à la promotion des droits des enfants et des travailleurs. Cette vision est reflétée par une feuille de route qui comprend trois piliers clés.

Notamment, des chaînes d'approvisionnement responsables fondées sur des systèmes et des services qui préviennent et remédient au travail des enfants et au travail forcé dans toute la chaîne d'approvisionnement du cacao ; un environnement favorable avec des politiques et des lois locales, nationales et internationales qui inspirent, motivent et obligent à progresser à travers des textes et des approches coordonnées pour soutenir la collaboration, l'alignement et la responsabilité dans l'industrie du cacao et du chocolat, la société civile, les gouvernements et les donateurs afin de maximiser leur impact collectif.

« Cette nouvelle stratégie est ambitieuse. Nous visons une couverture complète des risques liés au travail des enfants et au travail forcé dans toute la chaîne d'approvisionnement du cacao au Ghana et en Côte d'Ivoire, ce qui implique d'atteindre 70 % d'enfants de plus que dans le cadre de notre stratégie précédente », a déclaré Nick Weatherill, directeur exécutif de la Fondation ICI.

Par ailleurs, la nouvelle stratégie de la Fondation ICI entend dynamiser les pratiques et les approches de suivi et de remédiation conçues pour réduire le travail des enfants. Trois domaines sont visés pour atteindre cet objectif.

A savoir, l'innovation et l'apprentissage ; la promotion technique et le renforcement des capacités et des systèmes.

« La Fondation espère que ces efforts inspireront et assureront la couverture à 100 % requise des systèmes de diligence raisonnable en matière des droits humaines qui préviennent et remédient au travail des enfants et au travail forcé.

25% de la chaîne d'approvisionnement complète sera couverte par le travail direct de la ICI avec ses partenaires, tandis que la Fondation utilisera son influence pour mener des efforts collectifs afin de couvrir les 75% restants de la chaîne d'approvisionnement.

Cela aura un impact positif sur la vie de 1,7 million d'enfants d'ici 2025 », conclut le communiqué de presse.