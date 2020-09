Burkina Faso: Préparatifs de la prochaine rentrée - Les fournitures de l'UGEB

Malgré la forte pluie qui est tombée dans la matinée du 5 septembre 2020 à Ouagadougou, l'Union générale des étudiants burkinabè (UGEB) a tenu son conseil syndical à l'université Joseph Ki-Zerbo.

Cette rencontre des 4 et 5 septembre était l'occasion pour ses membres de dresser à mi-parcours le bilan de l'exécutiondes tâches et de prendre de nouvelles résolutions pour corriger les insuffisances constatées dans leur mise en œuvre.

Comme à chaque conseil syndical, les étudiants ont porté un regard sur la situation sociopolitique et économique qui prévaut au Burkina et à l'étranger, sans omettre les conditions dans lesquelles le savoir leur est inculqué.

Etaient au menu du conseil syndical de l'UGEB, en ce qui concernait la journée du 5 septembre, une conférence publique sur le thème « Situation nationale : état des lieux et perspectives », animée par le docteur Bertrand Médah, ancien président de l'UGEB ; une prestation des commissions spécialisées (troupe théâtrale et la chorale) ; la lecture des messages de partenaires et la résolution finale.

Dans le dernier point, l'UGEB a relevé que la situation nationale est à l'image de la situation africaine avec cependant des spécificités sur le double plan politique et socio-économique. Selon les étudiants, l'école burkinabè subit également de plein fouet les effets de cette crise.

Pour l'UGEB, la situation politique nationale reste marquée par l'incapacité du pouvoir MPP et de ses alliés à répondre aux attentes du peuple, la faillite de toutes les institutions, la persistance et l'approfondissement de la crise révolutionnaire qui secoue le Burkina Faso.

Abass Wanga, président de l'UGEB, et ses camarades n'ont pas omis l'école. Concernant ce point, le conseil a fait le constat que l'école burkinabè évolue de mal en pis. « Les différentes politiques et réformes néolibérales appliquées dans ce secteur ont été poursuivies par le MPP et ses alliés, déstructurant ainsi l'école.

Il ne pouvait en être autrement quand on sait que les dirigeants actuels, qui pour la plupart sont dans les arcanes du pouvoir depuis 35 ans, ont toujours relégué l'éducation des enfants du peuple au second plan », a affirmé le président avant de déplorer que le préscolaire soit pratiquement entre les mains du privé.

« Tous les ordres d'enseignement sont durement frappés par la crise du système éducatif dans notre pays. Au primaire, au post-primaire et au secondaire, alors que les établissements privés pratiquant des frais de scolarité exorbitants poussent comme des champignons, l'Etat ne construit pratiquement plus de salles de classe ».