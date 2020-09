Egypte: Le Président Al-Sissi suit le plan stargtégique améliorant la production agricole

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le PM le Dr. Mostafa Madbouly, les ministres des ressources en eau et de l'irrigation, de l'approvisionnement et du commerce intérieur, de la planification et du développement économique et des finances. Outre, le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur des terres, du commerce et de l'industrie, le directeur général du service national des projets des forces armées, et le chef du Centre de recherche agricole.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur la présentation du plan stratégique concernant le développement des produits agricoles au niveau de la République.

M. le Président a dirigé de maximiser les avantages préférentiels du secteur agricole en Égypte afin de réaliser le rendement optimal de la production, en mettant l'accent sur l'élaboration des programmes nationaux pour fournir les meilleures solutions aux défis auxquels le secteur agricole est confronté. Ainsi que relier la production agricole aux industries concernées, afin d'atteindre l'objectif de l'État visant à augmenter la superficie agricole aux niveaux horizontal et vertical, en augmentant la superficie cultivée et en appliquant les méthodes modernes de culture.

Le ministre de l'Agriculture a présenté les mécanismes et les axes de mise en œuvre du plan stratégique pour les cultures agricoles, visant à améliorer les éléments de base de l'agriculture durable afin de réaliser la sécurité alimentaire en maximisant la production agricole et l'industrialisation, ainsi qu'en réduisant le taux des déchets, ainsi qu'en utilisant les dernières méthodes et programmes agricoles.

La situation agricole en Égypte a également été examinée, y compris les exportations agricoles et la répartition du taux des cultures agricoles à l'échelle nationale.

En plus des principaux défis auxquels est confronté le secteur agricole en Égypte, centrés sur la superficie agricole limitée, de la croissance démographique croissante et de la nécessité de fournir des ressources en eau supplémentaires.

La réunion a également porté sur la présentation des efforts du Ministère de l'Agriculture pour développer le système de services agricoles, de commercialisation et d'orientation agricole pour les paysans, à travers l'utilisation des moyens technologiques et de canaux médiatiques.

En plus de la présentation des efforts conjoints entre les ministères de l'irrigation et de l'agriculture concernant les axes d'organisation et de modernisation du système d'irrigation des champs.